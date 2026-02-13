Comandante kurdosiria: "La integración no es un asunto fácil"

Mohamed Siali y Noemí Jabois

Beirut/Rabat, 13 feb (EFE).- Rohilat Afrín, miembro de la comandancia general de la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), advierte que la integración de sus regiones en las estructuras estatales "no es un asunto fácil" y que este proceso recién acordado con Damasco requerirá "mucho tiempo".

En una entrevista telemática con EFE, la alto mando revela que todavía se negocian asuntos como cuántos de sus miembros podrán entrar al Ejército sirio y qué hacer con el grupo que comanda ella, las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), pendiente de adhesión a unas fuerzas gubernamentales puramente masculinas.

"El tema de la integración o fusión no es un asunto fácil como quieren mostrar algunas partes en los medios. Estamos trabajando en el tema de la fusión, nosotros y el Gobierno de Damasco por primera vez nos embarcamos en esta experiencia que nunca antes se había llevado a cabo", apunta Afrín.

"Necesitamos mucho tiempo, francamente, porque no hablamos solo del número de las fuerzas; están el aspecto de las instituciones y el aspecto administrativo", agrega.

En enero, las FSD y Damasco alcanzaron un acuerdo para la integración nacional de las regiones hasta ahora en manos de la alianza liderada por kurdos, cuya implementación comenzó hace unos diez días con la idea de completar "los pasos prácticos importantes" en el plazo de un mes.

La comandante de las YPJ aplaude que desde la semana pasada ya se han dado varios pasos prácticos "importantes", pero recuerda que el proceso aún se encuentra en sus "primeras etapas" y que todavía quedan pendientes de negociación varios asuntos técnicos.

"Lo que más nos genera preocupaciones, dudas y sospechas es que no hay garantías internacionales de las partes garantes del acuerdo", comenta, en referencia a Estados Unidos y Francia, principales mediadores en el entendimiento.

Afrín, miembro del equipo negociador kurdosirio, explica que entre los puntos aún por concretar está la composición de las cuatro nuevas brigadas del Ejército sirio que estarán compuestas por miembros de las FSD, y que integrarán una única división a desplegar en sus antiguas zonas.

Se estima que la alianza armada y cuerpos vinculados cuentan con unos 100.000 combatientes, muchos de los cuales podrían quedar fuera del arreglo.

"El número de nuestras fuerzas es mayor al que Damasco espera en este momento. Damasco dice que cada brigada suya está compuesta por 1.300 soldados, según el sistema militar que impusieron tras la caída de (Bachar) Al Asad, pero las cifras que tenemos en las FSD son mucho mayores", lamenta la responsable.

En cuanto a las YPJ, la rama femenina de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), principal componente de las FSD, están debatiendo distribuir a sus integrantes entre las cuatro brigadas generales ya aprobadas, aunque la alto mando no descarta que pueda crearse una especial para ellas.

"En el actual Ejército sirio no hay fuerzas femeninas ni las mujeres pueden portar armas junto a los hombres. Pero nosotros estamos convencidos de lo contrario, porque tenemos una lucha contra el terrorismo que se prolonga durante más de 13 años", sentencia.

Su grupo ha participado todo ese tiempo en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Afrín sabe que las actuales autoridades centrales se caracterizan por tener una "mentalidad masculina radical" que se ha traducido en una presencia mínima de mujeres en las instituciones oficiales. Damasco y sus tropas emanan de las formaciones islamistas que derrocaron a Al Asad a finales de 2024.

"Estas fuerzas, que eran radicales y conocidas por sus tendencias incluso antes de la caída de Al Asad, se han convertido ahora en el Ejército sirio, pero (...) tampoco hemos visto ninguna respuesta violenta o tajante de su parte rechazando cualquier presencia de fuerzas femeninas", concede.

En base al pacto, las FSD han podido postular a un candidato a gobernador de la provincia de Al Hasakah (noreste), Noureddín Issa, y a Ciya Kobani, de sus propias filas, como viceministro de Defensa.

Sin embargo, la líder de las YPJ denuncia que ambos han comenzado a desarrollar sus labores sin que haya habido un nombramiento oficial por parte de Damasco, lo que les genera "más dudas y sospechas".

Mientras una comisión conjunta va organizando el repliegue paulatino de las fuerzas de unos y otros en los diferentes ejes, todavía no ha habido avances en la ciudad de mayoría kurda de Kobani (norte), que sigue bajo asedio de las tropas gubernamentales desde hace cerca de un mes.

"El mantenimiento del asedio hasta ahora crea un estado de ansiedad y tensión entre nosotros con respecto al futuro del acuerdo", alerta Afrín.

Según relata, los términos del acuerdo general estipulan el fin del cerco a esta estratégica localidad en la frontera con Turquía, un bloqueo que ha sido denunciado por diversas organizaciones y que ha agravado enormemente la situación humanitaria en Kobani.

"Hay negociaciones y discusiones en curso, pero en el lado práctico no vemos ningún paso para el levantamiento del asedio", concluye la comandante. EFE

