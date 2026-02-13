Agenda informativa multisoporte América para el viernes 13 de febrero de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración en EE.UU. parece abocado a un cierre parcial a partir de la medianoche ante la negativa demócrata a extender su financiación tras la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reúnen con familias de militares y miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta que el pasado 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. (foto)

- Cubanos en Miami aceleran los envíos de comida, medicinas e insumos básicos a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir. (foto) (video)

- La NASA tiene previsto el lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes. (Foto) (Video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Siria.

- La marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción, presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (Foto) (Vídeo)

- Wall Street cierra una semana alcista impulsada por el Dow Jones, que por primera vez ha superado la barrera simbólica de los 50.000 puntos.

- Estados Unidos publica el índice de precios al consumo de enero, después de un retraso por un breve cierre parcial federal y cuyos datos se esperan en línea con el 2,5 % registrado en diciembre.

- La fatiga de las apps de citas está empujando a una nueva generación de solteros a buscar conexiones fuera del algoritmo. Eventos para "promocionar" a tus amigos y clubes de correr enfocados en crear comunidad están ganando popularidad entre quienes quieren conocer pareja sin deslizar el dedo. (foto) (vídeo) (infografía)

VENEZUELA

- El aplazamiento de la ley de amnistía en Venezuela, debido a las diferencias en la Asamblea Nacional sobre un artículo clave, prolonga la incertidumbre de los presos y sus familiares, que se encadenan en forma de protesta a las afueras de una sede de la Policía para presionar al Parlamento y pedir la aprobación del texto.

CUBA

- El asedio petrolero de EE.UU. está agravando los apagones "quita y pon" que sufren en lugares como el barrio habanero de Alamar, cortes breves pero que se repiten sin descanso durante horas, lastrando el día a día de sus pobladores y poniendo a prueba su paciencia y la resistencia de sus equipos eléctricos. (Foto) (Video)

MÉXICO

- Los mexicanos se preparan para celebrar el 14 de febrero con el chocolate como uno de los principales regalos, por lo que productores estiman que podría incrementarse el costo de estos productos. (Foto)

- Más de 8,6 millones de mexicanos buscan actualmente pareja a través de aplicaciones móviles de citas, reflejo de la creciente digitalización de las relaciones personales en el país. (Foto)

- El elenco de la serie ‘Como agua para chocolate’ habla con EFE sobre la temporada final de esta producción de HBO Max basada en el libro homónimo de la autora mexicana Laura Esquivel (foto)

- Entrevista con Consuelo Duval y Giselle Kuri por su nueva serie de comedia ‘Bodas S.A.’, una reflexión sobre el negocio del matrimonio y las relaciones de pareja (foto)

- El Grupo de Acción Financiera ofrece una rueda de prensa virtual al término de su Reunión Plenaria celebrada en México en la que se discutió la colaboración internacional para prevenir y combatir delitos financieros. (Foto)

- Rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Autoridades de la Ciudad de México convocan a un ‘flashmob’ como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. (foto) (video)

COLOMBIA

- Los cambios económicos que se están dando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro abren una enorme oportunidad para Colombia pero no en el sector petrolero, como espera el Gobierno, sino en los campos comercial y de importación de gas. (Foto)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística divulga el resultado de la producción industrial de Colombia en diciembre de 2025.

- El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspende provisionalmente el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para este año y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.

- El presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende el decreto de emergencia económica presentado por su Gobierno para recaudar más dinero que le permita reactivar la economía del departamento de Córdoba, donde cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las inundaciones.

- Previa del Carnaval de Barranquilla.

BRASIL

- La entrega de las llaves de la ciudad al Rey Momo da inicio a las fiestas del Carnaval de Río de Janeiro. (Foto) (Video) (Directo)

- En Brasil, ni los hospitales se quedan afuera del Carnaval. El silencio de los pasillos, que usualmente se interrumpe con el pitido de los monitores cardíacos, en esta época del año cede su lugar a una comparsa de payasos. (Foto) (Video)

- Amazon se ha consolidado como la segunda mayor plataforma de comercio digital en Brasil gracias a una agresiva ofensiva con la que ahora amenaza el liderazgo de Mercado Libre en la disputa por los consumidores en internet del mayor mercado de América Latina. (Foto)

- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025.

ARGENTINA

- Bad Bunny ofrece el primero de sus tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, también el primero desde su sonada actuación en el intermedio del Super Bowl. (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA

- La mascota del carnaval de Bolivia se elegirá este viernes en un concurso de disfraces de perros en la ciudad de La Paz, en donde las mascotas deberán representar a los personajes tradicionales del carnaval andino como el Chuta y el Pepino. (Foto) (Video)

PANAMÁ

- El final del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, que estaba previsto para este viernes, podría posponerse. (Foto) (Video)

URUGUAY

- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza el primer Consejo de Ministros del año 2026, en el que mantendrá un encuentro con todo su gabinete, pocos días después de regresar de China y mientras el Gobierno decide los próximos pasos a dar en el caso del astillero español Cardama. (foto) (video)

PERÚ

- Entrevista con el alcalde de Lima Renzo Reggiardo, quien detalla los pasos para poner en marcha una Guardia Municipal, cuyos instructores recibirán formación de la Policía Municipal de Madrid y que tendrá como modelo también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. (foto) (video)

PUERTO RICO

- La jueza de ascendencia puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera latina en el Tribunal Supremo de EE.UU., presenta su nuevo libro ilustrado '¡Solo Brilla! Cómo ser una mejor versión de ti'.

DEPORTES

Argentina.- Continúa la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield.

Argentina.- Se juegan los cuartos de final del IEB+ Argentina Open de tenis en Buenos Aires.

Honduras.- Previa de la sexta cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras.

México - Liga MX Puebla vs Pumas (foto)

Guatemala.- El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, que se entregará al ganador del próximo mundial en Estados Unidos, México y Canadá, llega a Guatemala como parte de una gira por varios países del mundo. (Foto) (Video)

Paraguay.- Los partidos Perú-Ecuador y Brasil-Argentina completan la cuarta fecha del Grupo B del campeonato sudamericano de fútbol femenino sub-20. (foto)

Colombia.- Primera jornada de la parada en Medellín de la Copa Mundial de Natación Artística Acuática.

Colombia.- Previa de la séptima jornada de la liga colombiana.

EEUU - La 75º edición del All Star de la NBA arranca este viernes con un nuevo formato que enfrenta a EE.UU. contra el mundo en el partido de exhibición Rising Star Challengue, que junta a novatos con promesas de segundo año de EE.UU. y del resto de países, con la baja de última hora de la estrella de los Dallas Maveriks, Cooper Flagg. (foto). EFE

mesaamerica@efe.com

ma/lnm