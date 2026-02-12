Agencias

Wenders: "Nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política"

Berlín, 12 feb (EFE).- El cineasta alemán, Wim Wenders, presidente del jurado internacional de la 76ª edición del Festival de Cine Berlinale que arranca este jueves, defendió que el cine se mantenga al margen de la política en calidad de contrapeso y subrayó que las películas pueden cambiar el mundo, pero no en el sentido político.

"No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el trabajo de los políticos", afirmó durante la rueda de prensa.

En este sentido, se mostró convencido de que "las películas pueden cambiar el mundo, pero no en el sentido político" y aseguró que "ninguna película ha cambiado realmente la opinión de ningún político".

Pero el cine puede cambiar la idea que tiene la gente de cómo debería vivir y "hay una gran discrepancia en este planeta entre las personas que quieren vivir sus vidas y los gobiernos que tienen otras ideas. Creo que las películas entran en esas discrepancias, eso espero", dijo.

Al comentario de un periodista, que recriminó a la Berlinale el mostrar su solidaridad con Irán o Ucrania, pero no con Palestina, y preguntó a los miembros del jurado si apoyaban "este trato selectivo de los derechos humanos", la productora polaca Ewa Puszczynska, calificó de "injusta" esta pregunta y defendió en palabras de Wenders que "las películas son sobre empatía".

"Hacernos esta pregunta es un poco injusto (... ) porque por supuesto intentamos hablar con la gente, con cada uno de los espectadores y hacerles pensar. Pero no podemos responsabilizarnos de cuál será su decisión, si será la decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina", señaló.

Agregó que "hay muchas otras guerras en las que se comete genocidio y no hablamos de eso".

"Por eso creo que no es justo hacernos estas preguntas y esperar una respuesta general", zanjó.

Minutos después del final del evento, la organización del festival se disculpó por "problemas técnicos con la retransmisión por internet de la rueda de prensa con el jurado internacional", que se produjo precisamente durante la respuesta a la pregunta sobre Palestina.

"Les pedimos disculpas por las molestias. La grabación completa de la rueda de prensa estará disponible lo antes posible en la página web de la Berlinale y en YouTube", agregó el festival.

La Berlinale abre esta tarde su 76ª edición con la película "No Good Men", de la cineasta afgana Sharbanoo Sadat.

