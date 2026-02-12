Vox critica el Pacto por el Medio Rural por llegar "tarde, sin medidas, ni presupuesto real"

Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General, señaló que mientras se debate la necesidad de un relevo generacional en el sector agrario, existen más de cien ganaderos que han quedado excluidos de las ayudas debido a la falta de presupuesto, según reportó Europa Press. López vinculó esta situación con la ejecución de las inversiones anuales, y afirmó que cada año el consejero deja sin ejecutar más del 40% de los fondos destinados, lo que, en su opinión, agrava la crisis que atraviesa el campo español.

El medio Europa Press detalló que Vox realizó este jueves una crítica directa al Pacto por el Medio Rural, al considerar que la iniciativa llega "tarde", carece de propuestas innovadoras y no cuenta con un respaldo presupuestario suficiente. Según la formación, el pacto fue presentado como una medida para proteger el sector primario, pero no establece soluciones reales ni introduce recursos adicionales para resolver los problemas que afectan a agricultores y ganaderos. Para López, el acuerdo equivale a una “cortina de humo” que desvía la atención de temas que, según la portavoz, tienen mayor relevancia para el medio rural, como los efectos del acuerdo comercial con Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) europea.

La portavoz de Vox argumentó ante la Junta General que el medio rural requiere respuestas concretas que terminen con la destrucción progresiva del sector primario. López sostuvo que la actual política debe transformarse completamente, proponiendo un cambio “de 180 grados” en las decisiones que, desde su perspectiva, están asfixiando a los productores. La situación de los ganaderos y agricultores se complica, detalló Europa Press, por la escasez de nuevas propuestas en el pacto, lo que impide mejorar la viabilidad económica y social de las comunidades rurales.

Durante su intervención, López insistió en la “falta de coherencia” del acuerdo en lo correspondiente a los recursos presupuestarios. Según el análisis expuesto por Vox, las cifras demuestran que mientras se anuncian políticas de apoyo al relevo generacional, la realidad muestra que el acceso al financiamiento sigue restringido para quienes trabajan en el campo. Europa Press recogió las declaraciones de López, quien criticó que el debate público omite abordar las consecuencias para el sector de los recientes acuerdos internacionales y los ajustes presupuestarios comunitarios que, en palabras de la portavoz, perjudican directamente a los productores rurales.

En su análisis, Vox también denunció lo que calificó como una "sumisión política ante Bruselas". López manifestó que muchas de las directrices europeas se implementan sin un verdadero debate nacional y acusó a los europarlamentarios de los principales partidos, PP y PSOE, de legislar de forma contraria a los intereses de los trabajadores del sector primario. “Nos dicen que Europa decide y aquí se acata. Pero Europa no es Marte. Son personas concretas las que toman decisiones, y entre ellas hay representantes del PP y del PSOE que legislan contra nuestro sector primario, ordenando a los ganaderos cómo deben trabajar como si llevaran siglos haciéndolo mal”, expresó la portavoz, como consignó Europa Press.

Según publicó Europa Press, Vox ha expresado reiteradamente que el Pacto por el Medio Rural no satisface las necesidades de las zonas rurales, al no contemplar herramientas prácticas para frenar el deterioro del sector ni proponer una reforma realista adaptada a la realidad de los productores españoles. Además, en la denuncia del grupo se subraya que la “ausencia de respaldo presupuestario” representa un obstáculo principal para el acceso de ganaderos y agricultores a las ayudas previstas.

El partido solicitó medidas más decididas y eficaces para preservar el futuro del campo, y reiteró que para garantizar la sostenibilidad del sector resulta imprescindible un aumento de los fondos y una revisión de las políticas dictadas desde la Unión Europea. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, López defendió la necesidad de "métodos efectivos que pongan fin a la destrucción del sector primario", planteando como urgente una revisión profunda del modelo actual. Los representantes de Vox atribuyeron el debilitamiento del sector primario a decisiones políticas vinculadas tanto a la PAC como a acuerdos internacionales, que, según exponen, desprotegen a los productores nacionales frente a la competencia exterior.

Durante el debate, Europa Press detalló que Vox insistió en que el Pacto por el Medio Rural omite las demandas reales de ganaderos y agricultores y prioriza la narrativa política sobre la solución de los problemas estructurales. López concluyó su intervención señalando que los actuales modelos legislativos y presupuestarios están lejos de responder a la magnitud de la crisis rural y advirtió que la situación de abandono financiero, sumada a la falta de instrumentos innovadores y la dependencia de políticas comunitarias, coloca al sector en una posición vulnerable ante los retos económicos y sociales de los próximos años.