Unilever eleva un 65% el beneficio en 2025

Los resultados extraordinarios generados por la venta del negocio de helados han impulsado de manera significativa las ganancias de Unilever en 2025, según consignó el medio original. El conglomerado europeo de productos de consumo cerró el año con un beneficio neto atribuible de 9.469 millones de euros, lo que representa un incremento del 64,9% en comparación al año previo. Esta cifra, detalló la fuente, se vio influida principalmente por un efecto puntual: la ganancia de 3.373 millones de euros procedente de la desinversión en operaciones discontinuadas, concretamente tras completar la escisión de su división de helados en diciembre de ese año.

De acuerdo con el medio, el rendimiento operativo de Unilever por sus actividades continuadas se tradujo en una mejora más moderada. El beneficio por operaciones continuadas ascendió a 6.213 millones de euros, mostrando un crecimiento del 2,9% frente al ejercicio anterior. Mientras tanto, los gastos de reestructuración que afrontó la multinacional se redujeron en relación al año anterior: en 2025 sumaron 599 millones de euros, una disminución respecto a los 710 millones gastados en 2024.

Según datos reflejados en el reporte, la cifra de negocio global de Unilever en 2025 fue de 50.503 millones de euros. Esta cantidad se ubicó un 3,8% por debajo de la registrada en 2024. Durante el último trimestre, la facturación alcanzó los 12.586 millones de euros, lo que supone una contracción interanual del 2,7%. El análisis por segmentos muestra que los principales motores de negocio de la compañía experimentaron descensos generalizados, con la única excepción de la región europea.

En su desglose por unidades, el segmento de belleza registró ventas anuales de 12.848 millones de euros, lo que representa una baja del 2,3%. El área de cuidados redujo su facturación en un 3,4% hasta los 13.161 millones de euros. El negocio doméstico sufrió la mayor caída, al disminuir un 6,4% y alcanzar los 11.565 millones de euros. Por su parte, el área de nutrición también experimentó una reducción, llegando a 12.929 millones de euros, un 3,2% menos que el año anterior.

Unilever tampoco logró contrarrestar las caídas en sus mercados principales por regiones, salvo en Europa. En Asia Pacífico y África, las ventas descendieron a 22.427 millones de euros, una contracción del 4,4%. En América, la facturación retrocedió un 5%, totalizando 18.622 millones. En contraste, solo en Europa se observó un leve crecimiento, del 0,3%, con ventas de 9.454 millones de euros.

Fernando Fernández, actual consejero delegado del grupo, manifestó que durante 2025 Unilever se transformó en una empresa más simple, ágil y rápida. Según declaraciones recogidas por la fuente, Fernández remarcó el cumplimiento de los compromisos en cuanto al crecimiento del volumen y el establecimiento de prioridades claras. Entre estas prioridades se destaca la construcción de una cartera de marcas orientada hacia el futuro, impulsando especialmente productos vinculados a Belleza, Bienestar y Cuidado Personal. También indicó un énfasis mayor en los segmentos de gama alta y en el impulso del comercio digital, así como la consolidación del crecimiento tanto en Estados Unidos como en India.

El directivo subrayó que, pese al contexto de ralentización económica en los mercados clave, el enfoque estratégico y la ejecución disciplinada sustentan la confianza de la compañía en su desempeño para 2026 y ejercicios siguientes. Para el próximo año, la multinacional prevé que el crecimiento subyacente de las ventas se inscriba dentro del rango estimado a largo plazo, entre el 4% y el 6%. También anticipa un crecimiento subyacente del volumen de al menos un 2%. Según reportó la fuente, Unilever espera que el ritmo de avance en 2026 se ubique más próximo al límite inferior del rango, reflejando el menor dinamismo de la demanda global. No obstante, la compañía proyecta una ligera mejora en su margen operativo subyacente respecto al resultado del 20% logrado en 2025.

El medio original añadió que el consejo de administración de Unilever aprobó una recompra de acciones que alcanzará un valor de mercado total de hasta 1.500 millones de euros. Esta operación se desarrollará a partir del segundo trimestre de 2026.