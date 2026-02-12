Un hombre mata a su madre en Italia y oculta el cuerpo en el bosque para cobrar su pensión

Roma, 12 feb (EFE).- Los Carabineros (policía militarizada de Italia) han detenido a un hombre acusado de homicidio por presuntamente matar a su madre y enterrar el cadáver en un bosque para ocultar el cuerpo y seguir cobrando la pensión de la mujer, informó este jueves la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron a mediados de enero en Piobesi Torinese, un pequeño municipio en Turín (norte), cuando el hombre, "gravemente sospechoso del homicidio de su propia madre de ochenta y cinco años" enterró su cadáver en un bosque cercano a la vivienda familiar "con temor a perder el único medio de sustento del que disponía, es decir, la pensión de la mujer".

La Policía acudió al domicilio tras la alerta de una vecina que no lograba contactar con la mujer desde hacía tiempo.

Su hijo, tras intentar explicar la ausencia de forma "confusa", acabó conduciendo a los agentes hasta el lugar donde la había enterrado, alegando que la encontró muerta en la casa, según informó la Fiscalía de Torino.

Tras el hallazgo del cadáver, el sospechoso fue detenido por los Carabineros y, durante sus declaraciones, terminó confesando el crimen y el posterior ocultamiento del cuerpo en el lugar del hallazgo.

Según medios locales, el acusado afirmó inicialmente que su madre se encontraba de viaje, pero más tarde cambió su versión, asegurando que la halló muerta en casa semanas atrás y que, tras entrar en pánico, la enterró en el bosque.

La alerta fue dada por una vecina amiga de la mujer que, al desconfiar del relato de su hijo y notar actitudes extrañas en el hombre, decidió acudir a los Carabineros.

La Fiscalía solicitará que se mantenga la detención del sospechoso, a la espera de nuevas pruebas que ayuden a aclarar todos los detalles del crimen. EFE