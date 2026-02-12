Tailandia descarta un nuevo recuento nacional tras denuncias de irregularidades

Bangkok, 12 feb (EFE).- La Comisión Electoral (CE) de Tailandia descartó este jueves un recuento nacional de los votos emitidos en las elecciones del domingo y ordenó repetir comicios solo en tres colegios electorales, mientras persisten las denuncias de irregularidades por parte de grupos estudiantiles que preparan una protesta para el sábado.

El subsecretario de la CE, Pasakorn Siripakayaporn, anunció hoy en una rueda de prensa que las votaciones se repetirán en un centro de Bangkok y en otros dos de las provincias de Nan y Udon Thani (norte) debido a problemas que afectaron a la integridad del proceso únicamente en esos territorios.

Explicó que las votaciones en estos lugares se vieron afectadas por tormentas eléctricas y papeletas con roturas debido a errores humanos que no ponen en riesgo el resultado proyectado a nivel nacional, que da la victoria al conservador Bhumjaithai (BJT), partido del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul.

Pasakorn, "por falta de evidencias", volver a contar los votos en un par de circunscripciones, entre ellas en la provincia de Chonburi, al este de la capital, donde grupos de vecinos acamparon esta semana en un colegio electoral para custodiar el material de votación y exigir un nuevo recuento debido a supuestas inconsistencias en el resultado, que benefició al BJT.

Por su parte, el presidente de la CE, Narong Klunwarin, remarcó que la ley otorga un plazo de 60 días para certificar la elección, por lo que rechazó que se hable de retraso en los resultados, cuyo escrutinio se ha mantenido en el 94 % desde el lunes, por debajo del umbral del 95 % con el que el ente acostumbra a reconocer la victoria del ganador.

Anutin, cuya formación se hizo con al menos 193 escaños de los 500 en liza, defendió este jueves el trabajo de la CE y recibió los primeros tres apoyos de partidos minoritarios, insuficientes para el mínimo de 251 respaldos requeridos para formar gobierno.

Su holgada victoria fue una sorpresa, después de que los sondeos preelectorales apuntaran a una carrera reñida entre el BJT y los reformistas del Partido del Pueblo (PP), dando ventaja a los segundos, que quedaron con 118 escaños.

Decenas de personas han participado en pequeñas protestas desde el lunes, exigiendo un recuento nacional, y prevén ahora concentrarse el sábado en una manifestación en Bangkok para denunciar irregularidades en estos comicios.