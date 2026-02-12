El Ministerio de Defensa sirio informó que unidades del Ejército Árabe Sirio garantizaron el control de la base de Al Tanf luego de la retirada de las tropas de Estados Unidos, asegurando el perímetro estratégico en la frontera de Siria con Irak y Jordania. Según consignó la agencia de noticias, este despliegue permitió que fuerzas de la Guardia Fronteriza comenzaran a prepararse para tomar el mando en la zona en los próximos días, tras varios meses de negociaciones internacionales.

Tal como publicó la fuente, la base de Al Tanf estaba bajo presencia militar estadounidense, operando como parte de la coalición internacional creada para combatir al grupo Estado Islámico. La retirada de las fuerzas de Estados Unidos se produjo tras el anuncio de las nuevas autoridades sirias, erigidas después de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024. El Ministerio de Defensa de Siria declaró en un comunicado difundido a los medios: “A través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se han hecho con el control de la base (de Al Tanf) y han asegurado su perímetro”.

La región de Al Tanf, ubicada en el desierto en la confluencia de las fronteras siria, iraquí y jordana, ha tenido un alto valor estratégico durante la guerra civil siria y los años siguientes. De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, la base funcionó como uno de los puestos claves durante las operaciones de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos desde 2011, para combatir al Estado Islámico. Estados Unidos empezó su despliegue militar en Siria en respuesta a la represión de las protestas prodemocráticas dentro del movimiento conocido como ‘Primavera Árabe’, y mantuvo la presencia tanto en regiones bajo control kurdo como en Al Tanf.

Reportó la fuente que el principal socio local de las fuerzas internacionales durante este periodo fueron las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas principalmente por milicias kurdas y árabes. Las FDS desempeñaron un papel central en la expulsión territorial del Estado Islámico en 2019. No obstante, la dinámica en la zona experimentó un cambio en los últimos meses tras la salida de Bashar al Assad, con los esfuerzos de Washington dirigidos a propiciar un entendimiento entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas kurdas.

Según señaló la fuente, tras un periodo de tensiones y enfrentamientos entre Damasco y los territorios autoadministrados del norte de Siria, Estados Unidos facilitó un acuerdo para la reintegración de estas zonas al control central. Esta decisión se tomó en un contexto de amenaza por una ofensiva de las fuerzas de seguridad sirias y el interés estadounidense de mantener la estabilidad tras la derrota territorial del Estado Islámico.

El presidente interino de Siria, Ahmed al Shara, figura relevante por su pasado como líder del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), anunció en noviembre, durante un encuentro oficial en la Casa Blanca, la adhesión de Damasco a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Según reportó la fuente, esta medida ha suscitado rechazo en sectores fundamentalistas y extremistas, antiguos aliados de las oposiciones, que han criticado el nuevo alineamiento del Gobierno sirio.

De acuerdo con detalles recogidos en la misma fuente, la restauración del control sirio sobre Al Tanf y la transición de poder se produjeron luego de un proceso de negociación y cooperación entre las fuerzas estadounidenses y sirias. Este escenario marca una nueva fase en la gobernanza de la frontera suroriental de Siria, un área que había estado bajo creciente atención internacional debido a su importancia geopolítica y a las tensiones entre actores regionales y globales. Las actuales autoridades han manifestado que la integración de las fuerzas de la Guardia Fronteriza permitirá reforzar la estabilidad y la vigilancia en una región en la que confluyen rutas estratégicas internacionales, y que fue escenario de actividad yihadista y disputas de influencia durante más de una década.

Según el medio, el proceso de retirada de Estados Unidos y transferencia a las autoridades sirias ocurre dentro de un contexto de transformaciones internas y externas, tras el derrumbe del régimen anterior y el avance de acuerdos internacionales. Las negociaciones han incluido tanto disposiciones de seguridad como compromisos de cooperación para evitar la reaparición de focos de violencia vinculados al Estado Islámico y otros grupos armados activos en el área. La presencia de la Guardia Fronteriza siria forma parte de un programa de normalización acordado con actores regionales y supervisado por los socios internacionales.

La base de Al Tanf ha sido, durante años, un punto recurrente de tensión y atención internacional, al albergar fuerzas estadounidenses y aliados sirios opuestos tanto al Estado Islámico como al anterior Gobierno sirio. La retirada organizada y la entrega de la infraestructura militar y de seguridad permiten, según consignó el Ministerio de Defensa sirio a los medios, iniciar una nueva etapa de control por parte de las fuerzas nacionales, quienes aseguraron la frontera y establecieron puntos de acceso bajo supervisión directa de Damasco.

La reasunción del control de Al Tanf coincide con la redefinición de alianzas y prioridades de seguridad en Siria tras la salida de Bashar al Assad. Los pasos adoptados en las últimas semanas reflejan los compromisos asumidos en las negociaciones entre Damasco y Washington, así como los desafíos asociados a la integración de zonas y grupos armados que durante años operaron con autonomía y apoyo internacional. La zona permanece bajo vigilancia, con la expectativa de completarse el proceso de traspaso total de responsabilidades a la Guardia Fronteriza en los días siguientes.