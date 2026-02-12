Sanidad afirma que la probabilidad de detectar un caso autóctono del virus Nipah en España "es remota"

El reciente informe del Ministerio de Sanidad español, fechado el 11 de febrero, señala que, aunque existe una posibilidad muy baja de que se registre un caso importado del virus Nipah procedente de regiones endémicas de Asia, la probabilidad de detectar transmisión local en España permanece como "remota". De acuerdo con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el riesgo actual para la población nacional es calificado como "muy bajo", gracias a los mecanismos de vigilancia y control activos en el país.

Según detalló el medio, la prohibición vigente en España sobre la importación de cerdos vivos y productos porcinos desde países afectados y la inexistencia de especies animales que actúan como reservorios han limitado sensiblemente el riesgo de introducción del virus en el territorio español. Tal como informó el Ministerio de Sanidad, ambos factores son determinantes en la evaluación de riesgos sobre la aparición de casos autóctonos, pues el Nipah es una zoonosis emergente y grave, con una distribución geográfica principalmente acotada al sur y sudeste asiático, fundamentalmente en Bangladesh y la India.

En enero se confirmaron en el estado indio de Bengala Occidental dos casos de infección por el virus en profesionales sanitarios, situación que movilizó el seguimiento de aproximadamente 750 personas que pudieron haber estado expuestas, según publicó la autoridad sanitaria. Además, el informe del CCAES recopila que todos los casos documentados del virus Nipah han ocurrido en países asiáticos, sin que existan, hasta la fecha, contagios detectados fuera de ese entorno geográfico.

El virus Nipah destaca por su patrón estacional, que se extiende entre diciembre y mayo, según la información incluida en el documento de evaluación rápida de riesgo del Ministerio de Sanidad. La enfermedad presenta una variabilidad significativa en la gravedad clínica: puede manifestarse sin síntomas, con frecuencia entre el 1 y el 45 por ciento de los casos, o evolucionar a encefalitis e insuficiencia respiratoria aguda grave. El informe señala tasas de letalidad que varían de un brote a otro, desde un 40 por ciento en Malasia hasta un 75 por ciento en Bangladesh e India, cifras que dependen tanto del país como de la capacidad de vigilancia epidemiológica y el manejo clínico en cada entorno.

El sistema de vigilancia epidemiológica español cuenta con experiencia y recursos para identificar de manera temprana posibles contagios importados, indica el CCAES. En caso de presentarse algún caso procedente de zonas endémicas asiáticas, las autoridades consideran que el impacto sería muy limitado, dado que las capacidades asistenciales y de alerta sanitaria se encuentran fortalecidas para una reacción rápida y efectiva.

El informe subraya que actualmente la enfermedad por el virus Nipah no se ha documentado en animales ni personas fuera de los países en los que es endémica. La combinación de controles fronterizos estrictos sobre productos porcinos y la vigilancia activa, tanto en humanos como en animales susceptibles, sustenta el bajo nivel de riesgo evaluado para España, según reiteró el Ministerio de Sanidad en su comunicado.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias remarcó que el monitoreo internacional y la actualización de protocolos de respuesta se mantienen en vigor frente a cualquier modificación en el patrón epidemiológico global del virus. A pesar de que no existe una preocupación urgente en el contexto nacional, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia y revisan periódicamente los riesgos para actuar de manera inmediata en caso de detectarse cambios en la situación epidemiológica mundial relacionada con el virus Nipah.