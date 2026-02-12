Pablo Alborán presenta su gira internacional más ambiciosa, 'Global Tour KM0'

Pablo Alborán ha convocado este jueves a la prensa para presentar, tras el reciente lanzamiento de su nuevo disco, 'KM0', la gira más ambiciosa de su carrera: 'Global Tour KM0', que consolida su madurez artística y sonora, que arrancará en mayo y con la que recorrerá las principales ciudades de España y países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa en los próximos meses.

Una vuelta al punto de partida, con más fuerza que nunca, prometiendo emocionar a todos los asistentes unificando la pasión y emoción de sus grandes clásicos, con el sonido innovador de su último trabajo, compuesto por 14 canciones como "Vámonos de aquí", "La Vida Que Nos Espera", o "Si te quedas", con colaboraciones con reconocidos artistas como Vicente Amigo en "Planta 7" o Ana Belén en "Inciso".

CHANCE: Pablo, a punto de empezar una gira, ¿qué vamos a encontrar en esta gira?

PABLO: Pues esta gira va a traer un repertorio de estos 15 años, las canciones más importantes que me han acompañado. Lógicamente el nuevo disco, y un escenario donde vamos a poder pasar desde lo más íntimo hasta lo más espectacular. Estoy muy contento, con muchas ganas de que la gente vea lo que estoy preparando.

CH: El propio nombre lo dice. Global Tour, 'Kilómetro 0, o sea, va a ser a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué países vas a estar? ¿Sabes algunas fechas? ¿Cuándo empiezas?

PABLO: Arrancamos en Chile. De ahí nos vamos a ir a Argentina, luego Colombia, estaremos en Ecuador, en Perú, en Brasil... sin parar. Luego en España arrancamos el 2 de mayo en Bilbao. Estaremos en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, en fin, vamos a estar sin parar por toda España. Y luego en octubre nos vamos a México, y después volvemos y en enero estaremos haciendo la gira de Estados Unidos y después a Europa. Y entre medias rodaje, o sea, estoy sin parar pero muy feliz con muchas ganas.

CH: ¿Cómo haces para aguantar esa energía?

PABLO: Mucho suplemento vitamínico. Nada, pues amo la vida, amo la profesión que tengo. Tengo mucha gratitud, entonces ese es el impulso. Cuando estoy un poquito cansado pienso en la suerte que tengo, en tener el público que tengo, y estoy intentando hacer todo lo posible para darles lo mejor.

CH: Mantenerse en la música no debe ser nada fácil

PABLO: No, mantenerse es muy difícil y hoy en día más todavía porque la industria cambia constantemente. Está constantemente mutando. Creo que a mí me gusta la sensación de, o al menos estoy en el punto, en el que quiero sentir lo que sentía cuando no sabía que era escuchado. Cuando el niño cantaba sin saber que era escuchado, cuando pensaba solo que con la emoción bastaba. Quiero volver a eso. Entonces es verdad que el escenario es más grande, pero la idea es estar más cerca, por eso hay un provocador más grande, estar cerca del público y creo que al final es mi motor, ¿no? Buscar esa autenticidad como sea, divertirme en el camino pero no perder esa verdad como sea.

CH: Has llenado estadios en Sudamérica, ¿te impresiona?

PABLO: Me impresiona en cualquier país. En el mío me sigue emocionando, no me acostumbro y cuando viajo fuera y me hacen sentir como en casa, en países que están a más de 6.000 kilómetros de distancia, imagínate lo bonito que es. No me acostumbro y además trabajo mucho para que eso también pase, pero es muy bonito cuando hay una respuesta.

CH: ¿Y en los conciertos vas a contar con alguna colaboración?

PABLO: Hay sorpresas, sí. Hay sorpresas para la gira y varias sorpresas. De por sí, el espectáculo tiene sorpresas y momentos que nunca he desvelado así que con ganas de que la gente lo vea.

CH: Cuando se viaja tanto, tan lejos, ¿cómo haces para no sentir la soledad?

PABLO: Estoy en un momento en donde quiero buscar el equilibrio de esas dos cosas. Siempre he sido una persona que ha diferenciado mucho el trabajo y lo personal. Y es como que ahora estoy en otro momento donde creo que además es muy bonito y muy sano compartir las dos cosas. Estar en el equilibrio de las dos cosas y, además, soy más yo en el escenario cuando viene mi familia o la gente que quiero. O mis amigos me acompañan a los rodajes, trabajo con mi hermano... O sea, hace que cuando te subes al escenario el público pueda ver mucho más. Entonces eso es bonito porque además yo estoy como más relajado en ese sentido. Entonces es guay.

CH: ¿Qué haces después de un concierto?

PABLO: Te digo lo que más feliz me hace después de un concierto? Lo que más es la idea de llegar al hotel, pedirme una pizza. ¿Tú sabes lo que es estar en una cama, que te han hecho en un hotel, y tomarte una pizza en la cama y meterte en la cama? O sea, a mí eso... Como te explico, parece una tontería pero esos pequeños lujos son los que me vuelven loco. Me encanta. Obviamente, disfruto muchas cosas pero esos pequeños detalles naturales normales, yo soy adicto a la normalidad, adicto a eso. Me permite disfrutar mucho más de todo lo demás, porque me lo tomo como una diversión, los focos, las cámaras. Puedo mostrar lo que hago, con toda la intimidad del mundo que tienen las canciones, pero no sé, es como que lo recorro todo de una manera más honesta.

CH: A la hora de componer, ¿qué te inspira más, el amor o el desamor?

PABLO: Me inspiran los dos. Hombre, cuando uno está mal, transitas unos lugares más interesantes para la composición, para el arte. En general, las pinturas, las canciones y los libros más potentes son cuando los autores han estado en lugares oscuros, lugares donde han transitado la tristeza o el dolor, pero cuando uno está enamorado también creo que tienes como un brillo en los ojos diferente.

CH: Has hablado de un rodaje, ¿puedes adelantar algo?

PABLO: No, no es de 'Respira', pero estoy rodando. No te puedo decir, pero estamos haciendo cosas.