Los españoles Munar y Pedro Martínez se meten en cuartos de final de Róterdam y Buenos Aires

El tenista español Jaume Munar doblegó (7-6(8), 3-6, 6-3) al ruso Karen Khachanov este jueves para avanzar a cuartos de final en el torneo ATP 500 de Róterdam, mientras que el también español Pedro Martínez se impuso (7-6(5), 6-4) al argentino Juan Manuel Cerúndolo para llegar igualmente a la ronda de cuartos en Buenos Aires.

Después de un 2025 de consolidación en el circuito, del número 62 al 33 del mundo, el balear demostró que va en serio en la cita neerlandesa y que su tenis en pista dura bajo techo sigue creciendo. Munar se impuso al quinto favorito tras más de dos horas y media de partido con un tercer set impoluto.

El español, en busca del primer título de su carrera, aseguró el 88% de los puntos jugados con primer saque (43/49) y solo concedió una bola de 'break' en todo el partido, la que le costó el segundo parcial. En el primero, Munar ya dejó claras sus intenciones, peleando durante más de una hora para ponerse por delante con una tensa muerte súbita.

Tras su segunda victoria en Róterdam esta semana, el balear, mostrando su progresión en superficie dura, buscará su billete a semifinales contra el tercer cabeza de serie, el kazajo Alexander Bublik, o el alemán Jan-Lennard Struff.

Mientras, Pedro Martínez firmó su segunda victoria ATP de la temporada esta semana, de nuevo a costa de un tenista local en la capital argentina, para citarse ahora con el italiano Luciano Darderi por un puesto en semifinales del torneo ATP 250 que se disputa sobre tierra.

El valenciano supo sufrir ante el empuje de la grada de un Cerúndolo que vendió cara su piel en cada set. En el primero, Martínez tuvo saque para cerrar la victoria parcial, pero lo tuvo que hacer en el 'tie-break'. En el segundo, al español le pasó lo mismo, pero esta vez llevaba una renta de dos roturas y, por si acaso, se apuntó la victoria a continuación al resto.