La Eurocámara adopta nuevas medidas para proteger a los agricultores frente a prácticas comerciales desleales

La votación celebrada en el Parlamento Europeo resultó en 555 apoyos, ninguna oposición y solo 26 abstenciones, reflejando el amplio respaldo que tienen las nuevas normas dirigidas a fortalecer la defensa de los agricultores frente a conductas comerciales desleales en la Unión Europea. Tal como informó el propio Parlamento Europeo, la iniciativa persigue reforzar la protección de los trabajadores agrícolas, en especial ante prácticas abusivas perpetradas por grandes compradores y minoristas, así como garantizar que quienes trabajan en el sector agrario obtengan una remuneración adecuada por su labor.

Según detalló la Eurocámara, la normativa introduce la intervención activa de las autoridades de los Estados miembro, que podrán actuar de oficio cuando identifiquen prácticas desleales transfronterizas en la cadena alimentaria europea. Hasta ahora, estos procedimientos dependían de que un agricultor o productor presentara una denuncia formal, lo que dificultaba la defensa de profesionales situados en una posición de menor poder frente a las grandes empresas del sector. Esta reforma se inspira en el sistema que ya existe en materia de protección de indicaciones geográficas, permitiendo a las autoridades actuar en defensa de los agricultores sin que estos tengan que exponerse ante grandes operadores.

El medio explicó que la normativa actualizada también contempla el caso de compradores establecidos fuera de la UE. Para evitar que las empresas eludan la legislación trasladando su domicilio social a terceros países, se exigirá que designen un representante legal o punto de contacto dentro de la UE. Esta figura será responsable de responder ante las autoridades competentes y facilitará las investigaciones vinculadas a prácticas comerciales desleales, impidiendo así que las empresas internacionalizadas eviten la supervisión europea.

La Eurocámara especificó que el reglamento aprobado refuerza los canales de intercambio de información entre las autoridades nacionales mediante el Sistema de Información del Mercado Interior. Esta herramienta informática, ya utilizada para otros fines, se destinará a compartir alertas sobre prácticas abusivas y riesgos emergentes en la cadena alimentaria transfronteriza. Este sistema busca dotar de mayor eficacia la cooperación entre Estados, acelerar los tiempos de reacción ante posibles abusos y servir como elemento disuasorio frente a comportamientos irregulares detectados por cualquiera de los países miembros.

La medida aprobada en el Parlamento Europeo completa y amplía la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales de 2019, la cual establecía una protección básica frente a situaciones como retrasos en los pagos o la cancelación de pedidos con escasa antelación. Sin embargo, según publicó el Parlamento Europeo, la nueva regulación pretende dar una respuesta más contundente ante el dato de que aproximadamente el 20% de los productos agroalimentarios consumidos en la Unión Europea provienen de otros Estados miembro, lo que hace que la dimensión transfronteriza de la cadena alimentaria sea un factor crítico.

La reforma, que queda pendiente de la ratificación formal por parte del Consejo antes de entrar en vigor, aspira a cerrar las lagunas detectadas en la aplicación de la normativa actual, sobre todo en aquellos casos donde los proveedores y los compradores pertenecen a países diferentes del bloque comunitario. De acuerdo con lo explicado por los eurodiputados, estas medidas pretenden poner fin a los espacios de indefensión en los que podían encontrarse hasta ahora los productores agrarios de la Unión Europea ante prácticas desleales que exceden las fronteras nacionales.

El Parlamento Europeo subrayó que los Estados miembro tendrán ahora un mandato claro para colaborar entre sí y garantizar una vigilancia más estrecha del mercado único en materia agroalimentaria, con el objetivo de evitar que las grandes empresas utilicen estructuras comerciales complejas o sedes en el extranjero para sortear la legislación europea. Añadió que los puntos de contacto en el caso de empresas fuera de la UE deberán responder ante las autoridades y aportar la información necesaria en el marco de cualquier investigación abierta.

De acuerdo con lo reportado por la Eurocámara, los avances regulatorios aprobados también abogan por una mayor transparencia y eficiencia en el seguimiento del mercado interior, ya que las plataformas tecnológicas permitirán compartir datos en tiempo real y coordinar respuestas rápidas en caso de identificar conductas irregulares. Así, la reforma refuerza la capacidad de las autoridades nacionales y europeas de anticipar riesgos, proteger los intereses de los productores europeos y dotar de mayor estabilidad y equidad al funcionamiento de la cadena alimentaria de la Unión.

Tal como concluyó el Parlamento Europeo, la adopción de estas medidas representa un compromiso institucional para dotar de nuevos mecanismos de protección a los agricultores europeos, especialmente frente a situaciones donde el origen transfronterizo de las prácticas desleales impedía una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades del bloque comunitario.