Investigan una alternativa con surimi apta para pacientes con alergia al pescado

Las experiencias de algunos pacientes que toleran el atún en conserva han motivado la búsqueda de una alternativa alimentaria que, tras procesos industriales, pueda integrar pescados blancos sin desencadenar reacciones alérgicas graves vinculadas a la parvalbúmina. Esta inquietud impulsa el desarrollo de productos derivados del surimi como nueva opción para quienes presentan hipersensibilidad a proteínas específicas del pescado, según detalló la Clínica Universidad de Navarra.

De acuerdo con la información publicada por este centro hospitalario, su equipo de especialistas colabora en una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El objetivo central es crear alimentos seguros y con valor nutricional dirigidos a personas con alergia al pescado, una condición que ocupa la cuarta posición en frecuencia entre las alergias alimentarias diagnosticadas en la infancia. Según cifras consignadas por la Clínica Universidad de Navarra, afecta al 12,2 por ciento de los menores de dos años, porcentaje que se mantiene estable en la edad adulta.

Una de las principales dificultades asociadas a la alergia por parvalbúmina, proteína abundante en pescados blancos, es la alta reactividad cruzada entre especies. Las recomendaciones clínicas habituales se basan en la evitación total de pescados, pues la exposición a la proteína puede desencadenar reacciones que van desde urticaria hasta anafilaxia. La alergóloga Laura Argiz, de la Clínica Universidad de Navarra, explicó que esta estrategia provoca cambios significativos en la dieta de los afectados, quienes dejan de consumir nutrientes esenciales presentes en el pescado, como los ácidos grasos omega-3, proteínas de alto valor biológico y vitaminas específicas.

La ausencia de alternativas seguras y el riesgo vinculado a las pruebas alimentarias directas limitan la capacidad de ampliar la dieta de los pacientes mediante provocaciones sistemáticas con diferentes especies de pescado, señaló el medio. Actualmente, los afectados por esta alergia requieren seguimiento médico con controles cutáneos periódicos, pero las restricciones alimenticias persisten. Los especialistas indican que modificar la proteína mediante técnicas habituales en casa no resulta eficaz, ya que los métodos caseros no alcanzan los niveles de presión y temperatura que sí logran ciertos procedimientos industriales.

En este contexto, el estudio explora el uso del surimi, una técnica de conservación de origen japonés basada en el procesamiento industrial de lomos de pescados blancos hasta obtener una pasta, tal como explicó el equipo de la Clínica Universidad de Navarra. El medio detalló que investigaciones previas, incluyendo trabajos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han identificado que la parvalbúmina resulta modificada durante estos procesos, reduciéndose su potencial alergénico.

Este proceso industrial, según ha señalado la alergóloga María José Goikoetxea para la Clínica Universidad de Navarra, logra una transformación de la proteína que no es posible con la simple cocción doméstica. La especialista subrayó que este enfoque guarda similitudes con la inmunoterapia alimentaria utilizada en otras alergias, como la del huevo. No obstante, recalcó que la posible función inmunomoduladora del surimi aún se estudia y se encuentra en fase inicial.

Como parte de la investigación, el equipo busca voluntarios mayores de seis años con diagnóstico específico de alergia a la parvalbúmina, excluyendo aquellos con reacción alérgica a anisakis, informó la Clínica Universidad de Navarra. Quienes deseen participar en el ensayo pueden ponerse en contacto a través del Departamento de Alergología de la Clínica, tanto por correo electrónico como mediante vía telefónica, según reportó el centro médico.

El proyecto persigue crear una solución alimentaria que permita cubrir los requerimientos nutricionales de quienes padecen esta alergia, evitando efectos adversos y permitiendo, a futuro, opciones de dieta más variadas y seguras. Según expuso el equipo investigador a través de la Clínica Universidad de Navarra, el desarrollo de alimentos procesados con base en surimi podría mejorar la calidad de vida de los pacientes y ofrecer un modelo para abordar otras alergias alimentarias relevantes en la población. Además, el estudio contempla la posibilidad de que, en el futuro, este tipo de productos no solo sirvan de alternativa alimenticia, sino que contribuyan a inducir la tolerancia de forma progresiva en algunos individuos.

La investigación subraya la importancia de continuar explorando nuevas técnicas de procesamiento alimentario que reduzcan la capacidad de las proteínas marinas de activar respuestas inmunológicas. Según remarcó el medio, la falta de sustitutos adecuados para los nutrientes presentes en el pescado representa un desafío para la salud de pacientes alérgicos, reforzando la necesidad de alternativas seguras y sostenibles como las que propone este proyecto.