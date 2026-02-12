El incendio de una vivienda en Xàbia deja dos muertos y 40 desalojados de un edificio

La labor posterior al incendio se ha centrado en eliminar la acumulación de humos y gases en el edificio residencial afectado, mientras los equipos de emergencia han llevado a cabo minuciosas revisiones en el bloque para asegurar su habitabilidad. Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA), el inmueble, situado en la avenida París del municipio de Xàbia, sufrió un siniestro que resultó en el fallecimiento de dos personas y la evacuación de alrededor de 40 residentes.

El fuego se declaró en la tarde del jueves, específicamente en torno a las 16:07 horas, según reportó el CPBA. La emergencia se produjo en una vivienda ubicada en la segunda planta de un edificio de cinco alturas, de acuerdo con información suministrada por el consorcio a diversos medios de comunicación. Las llamas pudieron observarse desde la terraza del piso afectado, generando además una intensa acumulación de humo en las inmediaciones de la escalera principal del edificio.

El medio detalló que, dado el riesgo existente y la magnitud del suceso, los servicios sanitarios y efectivos de bomberos acudieron rápidamente al lugar para participar en las labores de extinción y rescate. La actuación coordinada permitió evacuar a unas cuarenta personas que habitaban el bloque residencial. Una vez controlado el foco del incendio, las tareas se centraron en ventilar el inmueble y comprobar los posibles daños estructurales, así como verificar la salubridad de los espacios interiores antes del eventual retorno de los evacuados.

De acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el operativo desplegado incluyó la movilización de dos unidades mando-jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, una autoescalera y un furgón de transporte de personal. Participaron en las maniobras un sargento, dos cabos y doce bomberos pertenecientes a los parques de Dénia y Benissa. Entre las funciones realizadas se destacaron la sofocación completa del incendio y la evaluación preventiva de la estructura afectada.

El siniestro, ocurrido en la provincia de Alicante, afectó a un edificio localizado en una zona muy transitada del municipio de Xàbia. El CPBA subrayó la rapidez y eficacia del operativo, el cual garantizó la salida segura de los residentes y evitó que la situación tuviese mayores consecuencias para el resto del inmueble y sus habitantes. Además de los bomberos, los servicios sanitarios permanecieron en el área para atender las necesidades inmediatas de los evacuados y de cualquier persona afectada por inhalación de humo.

Durante la intervención se han registrado pérdidas humanas, según consignó el CPBA. En tanto, la revisión del edificio continúa para descartar cualquier riesgo adicional, debido a la presencia de focos residuales de gases o daño estructural resultante de la exposición al fuego y al calor.

El desarrollo de los acontecimientos en la avenida París de Xàbia ha concentrado la atención de los residentes de la zona y ha movilizado a numerosos recursos de emergencias locales. El siniestro marca una de las emergencias más graves registradas en edificios residenciales del municipio en el periodo reciente, de acuerdo con fuentes del CPBA.

Los trabajos de ventilación y supervisión permanecen activos hasta garantizar condiciones óptimas de seguridad. El despliegue del material y personal especializado buscó tanto la extinción como la mitigación de los riesgos asociados a los humos y gases generados en el incendio, un aspecto que ha requerido especial atención en la posterior gestión del incidente, tal como reportó el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.