El capital movilizado en México por fusiones y adquisiciones crece un 75% en enero, según TTR Data

Países Bajos recibió en enero una inversión mexicana de 270 millones de dólares (227 millones de euros), posicionándose como el destino internacional con mayor capital proveniente de México durante ese periodo, informó TTR Data. Según el último informe mensual de la firma, el flujo de capital de empresas mexicanas también se dirigió a Brasil, España, Chile y Colombia, con una operación en cada caso. Al mismo tiempo, el reporte indica que Estados Unidos lideró las compras de empresas mexicanas desde el extranjero, consolidando dos adquisiciones en el arranque del año.

El mercado transaccional en México registró durante enero diecisiete fusiones y adquisiciones, consideradas entre anunciadas y concretadas, que sumaron un valor agregado de 986 millones de dólares (829 millones de euros), de acuerdo con datos de TTR Data. Aunque el volumen de operaciones mostró una caída del 15 % en relación al mismo mes del año anterior, la cantidad total movilizada reflejó un crecimiento del 75 %. Según consignó TTR Data, este incremento en el monto responde a la concentración de operaciones de alto valor en sectores específicos.

El sector de distribución y retail encabezó la actividad con tres operaciones y un aumento del 200 % respecto a enero del año previo, reportó el informe. Los sectores inmobiliario y de software también destacaron en el mes, con dos transacciones por cada sector. Este dinamismo resalta el papel relevante de estos rubros en la configuración de las tendencias de inversión y adquisición dentro del país, según los registros del mercado.

En lo que respecta al capital emprendedor, TTR Data detalló que enero cerró con tres transacciones de 'venture capital' cuyo volumen conjunto ascendió a 11 millones de dólares (9,25 millones de euros). La comparación interanual refleja una caída del 50 % en el número de operaciones en esta modalidad, aunque el importe total experimentó un incremento del 80 %, lo que sugiere transacciones de mayor tamaño entre las registradas, según el análisis del informe.

Las adquisiciones de activos en México contabilizaron tres operaciones durante el mes, cifra que representa un retroceso del 25 % frente al mismo lapso del año anterior, consignó TTR Data. Este tipo de transacciones, enfocadas en la compra directa de activos empresariales, mostró menor dinamismo en el arranque de 2024, a pesar del ambiente favorable para operaciones de mayor escala.

La radiografía mensual elaborada por TTR Data confirma que el mercado de fusiones y adquisiciones en México está experimentando una concentración en sectores clave y orientando el capital tanto a nivel nacional como internacional. Aunque el número de acuerdos disminuyó, la presencia de operaciones de alto valor impulsó el monto total movilizado. El auge del sector retail y los flujos hacia mercados como Países Bajos y Estados Unidos marcan una tendencia de especialización y apertura, en tanto que las inversiones de capital emprendedor y adquisiciones de activos mantuvieron una dinámica selectiva durante el periodo evaluado.