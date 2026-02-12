Crónica del Atlético de Madrid - Manchester United: 0-3

La efectividad de las jugadoras del Manchester United marcó la diferencia en el tramo decisivo del partido de ida del playoff de la UEFA Women's Champions League, dejando al Atlético de Madrid con una dura desventaja tras el primer encuentro. Según informó Europa Press, el equipo inglés resolvió el duelo por 0-3 con goles de Elisabeth Terland, Melvine Malard y Julia Zigiotti Arnal, tomando una importante ventaja antes del encuentro de vuelta y complicando las aspiraciones del conjunto madrileño, que no accede a los cuartos de final del torneo europeo desde hace seis años.

El duelo se desarrolló este jueves ante poco más de mil espectadores en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. De acuerdo con Europa Press, el Atlético de Madrid volvió a quedarse sin anotar, como ya sucedió en la primera fase del torneo, frente a un equipo inglés que mantuvo el control defensivo y solo concedió algunas oportunidades al cuadro local en los últimos minutos. El comienzo del partido estuvo marcado por la contundencia visitante en ataque; Terland abrió la cuenta a los tres minutos, tras aprovechar un error en la salida de balón de Vilde Boe Risa.

El planteamiento de José Herrera se vio alterado desde el inicio por ese gol temprano. Europa Press reportó que el Manchester United mostró comodidad en la circulación del balón y venció la presión rival en la mitad del campo, logrando desactivar los planes ofensivos del Atlético de Madrid. Aunque un tanto posterior de Terland fue anulado por fuera de juego mediante la revisión del VAR, el equipo local continuó jugando a remolque y con dificultades para desarrollar su juego ofensivo.

Entre los intentos madrileños por equilibrar el encuentro, se destacó una ocasión que protagonizó Amaiur Sarriegi, quien en un error de la defensa inglesa quedó frente a la guardameta, pero Anna Sandberg intervino para impedir el empate. Según detalló el medio, Fiamma Benítez se mostró como la principal generadora de jugadas para las rojiblancas, aunque el equipo no consiguió imponer peligrosidad en el área rival durante la primera mitad.

Europa Press señaló que llegó el segundo gol del United poco antes del descanso. Melvine Malard, quien había colaborado con una asistencia en el primer gol, culminó una acción por la banda izquierda y desde el borde del área mandó el balón al palo largo, colocando el 0-2. En esa misma jugada, Silvia Lloris sufrió una lesión y fue reemplazada por Xènia Pérez, lo que obligó a José Herrera a reorganizar la línea defensiva.

Tras la pausa, el Atlético de Madrid intentó presionar con mayor intensidad en los primeros minutos del segundo tiempo. Lola Gallardo evitó el tercer gol deteniendo una llegada de Jayde Rivière por la derecha. Otra acción ofensiva llegó con Sarriegi, quien probó suerte, pero la arquera Phallon Tullis-Joyce controló el disparo. Europa Press precisó que el Manchester United controló el partido con el marcador a su favor y mantuvo la posesión, generando nuevas aproximaciones a través de Jessica Park.

Durante la segunda mitad, el Atlético protagonizó sus mejores momentos ofensivos, incluyendo una falta directa ejecutada por Boe Risa que se dirigía a la escuadra y fue despejada por la portera inglesa. Las oportunidades continuaron para el conjunto local, con ocasiones para Synne Jensen y otros remates que encontraron resistencia en la zaga inglesa y la guardameta Tullis-Joyce.

En la recta final, el United se mostró capaz de soportar los ataques del Atlético y aprovechó un error defensivo local en el minuto 81. Julia Zigiotti Arnal recogió el balón en el área y anotó el 0-3, sentenciando el encuentro y dejando al club español cerca de la eliminación antes de la vuelta, según publicó Europa Press.

En el apartado arbitral, Silvia Gasperotti amonestó a Sarriegi y Wangerheim, una por cada equipo. Las alineaciones titulares incluyeron, por parte del Atlético, a Gallardo; Fernández, Lloris (sustituida por Xènia Pérez), Lauren, Menayo (Otermin), Medina; Fiamma, Boe Risa, Bartel (Kuhl), Jensen (Guijarro) y Sarriegi (Gio). Por parte del Manchester United, Tullis-Joyce, Rivière, Le Tissier, Janssen, Sandberg (George), Zigiotti, Miyazawa, Park (Awujo), Wangerheim (Naalsund), Terland y Malard integraron el once inicial.

El marcador final reflejó un 0-3 que obliga a las rojiblancas a confiar en una remontada en territorio inglés si desean permanecer en la competencia europea. Los goles en la ida fueron anotados por Elisabeth Terland al minuto 3, Melvine Malard al 39 y Julia Zigiotti Arnal al 81, según consignó Europa Press. El desarrollo del encuentro, con un Manchester United sólido tanto en defensa como en ataque, dejó al Atlético de Madrid con la necesidad de una actuación sobresaliente en el partido de vuelta para revertir la eliminatoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo.