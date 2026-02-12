Crónica del Atlético de Madrid - FC Barcelona: 4-0

El Atlético de Madrid ha goleado este jueves por 4-0 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, gracias a una exhibición de los rojiblancos durante la primera mitad, en especial por su puntería y con gol incluido de Julián Álvarez después de meses de sequía.

En el Riyadh Air Metropolitano, todo empezó fuerte con dos ocasiones locales en el minuto 3 para incordiar a la adelantada zaga del Barça. La primera murió según nacía en botas de Julián Álvarez, pues un oponente se le cruzó justo a tiempo de evitar que la 'Araña' pisase en solitario el área de un Joan Garcia que acto seguido salvó a su equipo del 1-0.

Nahuel Molina pasó el balón, en paralelo a la línea frontal del área, a Antoine Griezmann, quien con un toque de primeras filtró un pase para la internada de Giuliano Simeone; y el 'Cholito', delante del portero, no cantó gol porque Joan Garcia desvió su disparo raso con la rodilla.

La respuesta fue un ataque de Lamine Yamal por la banda derecha, con tiro picado que superó a Juan Musso pero salió por encima del larguero. Y en ese arreón mutuo, Joan Garcia calculó mal controlando un pase raso de Eric Garcia; el esférico botó como si el césped tuviera topos y pasó por debajo del pie del guardameta culé hasta colarse en su portería.

El lance siguió entre la incertidumbre y Ademola Lookman remachó a gol por si acaso, a pase de Álvarez; finalmente Juan Martínez Munuera, a instancias del VAR, corroboró ese 1-0. El Atlético se animó y, antes del primer cuarto de hora, la 'Araña' cambió el balón de una banda a otra en busca de su compatriota Molina, quien fraguó el 2-0 con una arrancada.

El argentino apuró por ese lateral derecho y asistió a Griezmann, que se inventó un zurdazo raso y cruzado, ajustado a la cepa del poste más lejano, esquivando su remate la estirada de Joan Garcia. Pese a ello, el plan de Hansi Flick con su defensa adelantada siguió igual. Cerca estuvo el premio, con una volea al travesaño de Fermín López tras un córner.

Aunque se llevó ahí ese susto, el conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone no se echó para atrás y continuó buscando las cosquillas a los lateral culés. Por el lado de Molina cuajó otra ocasión, con pase de la 'muerte' incluido hacia Julián Álvarez, que tiró mal e incluso vio cómo Jules Koundé lo despejaba a saque de esquina de manera providencial.

A la espalda de los centrales también gozó Griezmann de otra opción para marcar desde el balcón del área con una volea de zurda y que Joan Garcia atrapó sin dudar. Dani Olmo trató de comandar el ritmo del duelo en auxilio de Frenkie de Jong y Marc Casadó, pero el dominio inerte del Barça apenas inquietó a una defensa rival bien plantada y atenta.

Además, Lookman sacaba de sitio a Koundé y el Atlético lo exprimió un par de veces hasta que cantó bingo en el 33'. Griezmann ejerció bien de mediapunta y dio un pase largo para la carrera de Giuliano, quien raudo como de costumbre alcanzó el área visitante; le cedió raso el balón a Julián, pero éste vio que Lookman entraba mejor ubicado para rematar.

Con su derechazo raso y a contrapié según llegaba arriba, el recién fichado jugador nigeriano puso el 3-0 e hizo extasiar al 'Cholo' Simeone fuera de su área técnica. Flick entonces movió ficha y retiró del campo a Casadó para meter a Robert Lewandowski, en busca de darle apoyo a un Ferran Torres discretísimo hasta un disparo en el 40' que Musso taponó.

Al filo del descanso volvió a lucirse el portero local frenando un tiro a bocajarro de Fermín. Y cuando parecía que así se iba a cerrar la primera mitad, aún dio tiempo para ver el 4-0. Primero se rozó con el enésimo pase largo a la cabalgada por banda derecha de Giuliano, pero su pase a Lookman se pasó de fuerza y el nigeriano no llegó a rematar.

Sin embargo, una jugada calcada en el descuento sí tuvo premio de gol porque Lookman domó con tiempo el balón, lo cedió a la frontal del área y ahí Julián enganchó un tremendo derechazo ante el que poco pudo hacer Joan Garcia. Al regreso del descanso, sin sustituciones de nadie, Fermín probó la concentración de Musso con un derechazo potente y forzó córner.

A balón parado achuchó el Barça, pues en el 52' tras otro córner el mismo Fermín tiró raso, metió la pierna Dávid Hancko y la pelota rebotó dos veces en Lewandowski, quedando a merced de que Pau Cubarsí marcase. Aun así, la dilatada revisión arbitral anuló ese derechazo dentro del área por un fuera de juego milimétrico del zaguero blaugrana.

Pese al alegrón de los fans colchoneros, su equipó acusó ese parón de seis minutos. Tampoco ayudó que empezase a llover, señal del cielo que Simeone interpretó para quitar a Julián y a Griezmann; entraron en su lugar Alexander Sorloth y Álex Baena, éste último generando pronto una ocasión en una falta fuera del área, pero la estrelló en la barrera.

Igualmente Flick cambió piezas, pero sabedor de que las ausencias de Pedri González, Raphinha Dias y Marcus Rashford habían sido inoportunas. El reloj transcurrió, los visitantes se fueron cansando y la zaga local echó el cerrojo a su modo, con algún percance. En los minutos finales se afeó el asunto con una expulsión de Eric Garcia, a instancias del VAR.

En la jugada siguiente hubo un rifirrafe y Martínez Munuera amonestó a Olmo y a Fermín con sendas amarillas, igual que a Pubill, caldeando el partido y provocando 10 minutos de añadido. Justo antes de ese cartelón, Sorlot perdonó la 'manita' a pase de Molina en un remate forzado y luego Ferran merodeó el gol culé con un cabezazo al saque de un córner.

Aunque los pupilos de Flick apretaron con ahínco, carecieron de mayor fluidez y el extenso tiempo de prolongación se les agotó entre centros colgados al área de forma desesperada y cabezazos que se quedaron sin recompensa. Tras esta dolorosa goleada, a cita de vuelta será el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou y el Atleti querrá atisbar la final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 - FC BARCELONA, 0 (4-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke (Le Normand, min.90); Lookman (Almada, min.73), Griezmann (Baena, min.69) y Julián Álvarez (Sorloth, min.69).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí (Araujo, min.77), Eric Garcia, Balde (Cancelo, min.77); De Jong, Casadó (Lewandowski, min.37), Fermín (Gerard Martín, min.87); Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

--GOLES:

1-0, min.7: Eric Garcia (pp).

2-0, min.14: Griezmann.

3-0, min.33: Lookman.

4-0, min.45+2: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a G. Simeone (min.50), Llorente (min.51), Baena (min.79), Pubill (min.86) y Ruggeri (min.90+8) por parte del Atlético de Madrid, y a Casadó (min.26), Fermín (min.86) y Olmo (min.86) en el FC Barcelona; y expulsó con roja directa a Eric Garcia (min.85) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 68.325 espectadores.