Belén Perea, orgullosa del "cambio de actitud" y la "seriedad" de Froilán

Amiga de Froilán, y con la que durante mucho tiempo se rumoreó que estaría viviendo una historia de amor -que el hijo de la infanta Elena desmintió en varias ocasiones, asegurando que su complicidad se debía a la íntima amistad que mantienen desde hace años-, Belén Perea ha dado un paso al frente y ha roto su silencio para hablar orgullosa del gran momento que está viviendo el nieto del Rey Juan Carlos.

La joven -que cada vez tiene más popularidad en redes sociales y afronta diferentes proyectos como modelo- ha asistido a los Influencer Award Spain en el Teatro Magno y, dejando a un lado la timidez que hasta ahora mostraba ante las cámaras, ha defendido por primera vez ante las cámaras a Froilán.

"Nunca está en un momento complicado. Yo lo veo feliz, cumpliendo y al lado de su familia, que es la que le quiere" ha revelado, aplaudiendo el "cambio de actitud" de la prensa española con el sobrino de Felipe VI, que instalado en Abu Dabi desde principios de 2023 ha dejado atrás las polémicas que protagonizó por su intensa vida social años atrás.

Muy discreta, y demostrando su lealtad a Froilán, Belén ha evitado sin embargo pronunciarse sobre las informaciones sobre el estado de salud del Rey Juan Carlos y las voces que han surgido pidiendo que pueda regresar a España para terminar su vida aquí: "Nunca he hablado de ese tema y nunca voy a hablar" ha asegurado rotunda.

Mientras el primo de la Princesa Leonor está soltero y sin compromiso -por lo menos que se sepa-, la influencer confiesa que está muy feliz al lado de un empresario argentino con el que mantiene una relación desde hace varios meses. "Mi corazón está ocupado, está ocupado. Bien ocupado. Muy feliz. Se vive muy bien en pareja y ha llegado cuando ha tenido que llegar y ya. Yo respeto mucho, estoy feliz, estoy feliz en pareja, estoy enamoradísima, así que..." ha reconocido con timidez y evitando entrar en detalles sobre el joven con el que comparte su vida.