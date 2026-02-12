Ana Obregón desvela si su compañera Tamara Gorro le contó su romance con Cayetano Rivera

Tras salir a la luz el pasado fin de semana la historia de amor que Tamara Gorro y Cayetano Rivera estarían viviendo 'en secreto' desde hace tres meses, la pareja ha decidido dejar de ocultar sus sentimientos. De vacaciones en Maldivas juntos tras pasar una semana en Dubai, por el momento no quieren poner etiquetas a su relación, aunque el entorno cercano de ambos ha confirmado que están muy ilusionados y disfrutando de su felicidad ajenos al revuelto mediático que se ha creado en torno a su romance.
Compañera de la influencer en 'Y ahora Sonsoles', con la que ha presumido de su complicidad y buena sintonía en más de una ocasión en el plató del programa presentado por Sonsoles Ónega, Ana Obregón confiesa que Tamara no le había confesado que estaba empezando una relación con el torero. "Yo ni me había enterado, me lo acaban de decir. No me entero de nada" ha revelado con una sonrisa. "Les conozco a los dos. Tamara es maravillosa y Cayetano también, así que ojalá que sean muy felices los dos" ha añadido, reconociendo que le parece que hacen muy buena pareja.
Hablando de amor, y con San Valentín a la vuelta de la esquina, la bióloga ha dejado claro que, al contrario que la creadora de contenido, ella no tiene ningunas ganas de enamorarse de nuevo: "¿Abierta al amor? No, no, no, ni de coña" ha expresado sin poder contener la risa, asegurando que su corazón ahora pertenece a su nieta Anita -que el próximo marzo cumplirá tres años- en la que está completamente volcada.