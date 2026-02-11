San Valentín: planes auténticos para celebrar el amor este 2026

Ya lo dijo Bad Bunny, 'la única cosa más poderosa que el odio es el amor' y de eso precisamente os vamos a hablar, del amor y de las maneras originales en las que puedes celebrarlo esta semana con motivo de San Valentín. Y no, no hace falta tirar la casa por la ventana para sorprender a tu pareja. Con pequeños detalles como una cena o un viaje exprés puedes avivar la llama del amor... ¿Quieres saber más? Planes caseros o escapadas románticas, da igual, lo suyo es hacer algo distinto:

Sorprende a tu pareja con una cena en casa y... ¡un buen vino!

No siempre hay que salir de casa para celebrar algo. Si tu plan ideal es sorprender a esa persona especial con una comida o cena en la intimidad, debes saber que una de las cosas más importantes, además del menú, es el vino que escojas para disfrutar de la velada. Una buena copa te hará saborear de manera sofisticada la cita, por eso la elección es clave. Cada pareja es mundo y eso lo sabe el Grupo Barón de Ley, que ha hecho una selección de tres vinos (un tinto, un blanco y un rosado) para brindar en este día tan especial.

Para los que apuestan por la dulzura y frescura, el semilduce es perfecto porque nos hará disfrutar de los pequeños placeres y planes relajados. Una elección seductora, elaborado con uvas Sauvignon Blanc del viñedo más alto de la D.O.Ca. Rioja, que presenta un color amarillo verdoso pálido y brillante. En nariz destaca por su carácter expresivo y en boca resulta vibrante y equilibrado, con una sensación de dulzor y acidez que deja paso a un final elegante y refrescante.

Si en tu menú hay carne blanca o pescado al horno, el Rosado de Lágrima es ideal. Elaborado con uvas de los vendimiadas a mano, se presenta limpio, brillante y transparente, con un delicado color rosa pálido y reflejos asalmonados... ¡perfecto para brindar con aperitivos o los platos principales!

Si tu pareja y tú derrocháis personalidad y carácter, Coto de Caleruega Roble 2024 es tu tinto. Procedente de viñedos situados entre los 1.000 metros de altitud en Caleruega, en el extremo noreste de la Ribera del Duero, este vino marca la diferencia al reflejar el estilo único de una zona de altura. Suave, goloso y persistente, con una acidez equilibrada, invita a seguir disfrutando de la velada.

Para los amantes de la mejor gastronomía

San Valentín se tiene que celebrar en un ambiente romántico y el restaurante francés Brasserie Lafayette es el idóneo para ello ya que ofrece una atmósfera especialísima con una de las terrazas ajardinadas más bonitas de la zona con una decoración que trasciende tendencias y tiene sello propio, ajena a modas pasajeras o clónicas... pero, ¿qué encontraréis en la carta?

Platos conocidos como su famosa sopa de cebolla; la raya a la meunière; su ratatouille con espuma de ave; o el steak tartar. También tienen novedades, como la tabla de embutidos franceses de Porc Noir de Bigorre, una generosa ración de jamón, salchichón, gorge sèche y rosette del auténtico cerdo gascón con de Denominación de Origen... un sinfín de opciones con las que podrás disfrutar de un plan único con tu persona favorita.

Algo más atrevido es la pizza padellino, 'Scusa se ti chiamo amore' de Baldoria, una creación elaborada con una masa crujiente y de color rosa a base remolacha, redondo de ternera cocinado a baja temperatura, mayonesa de demi-glace y mostaza Dijon, salsa de ajo negro, hinojo a la naranja y tierra de aceitunas y alcaparras con la que te explotarán los cinco sentidos. Y para brindar, el cóctel Cupido, un combinado elaborado con licor de rosa, Vermouth Blanco Cocchi, ginebra y lime ginger beer.

¿Y si el mejor plan para San Valentín fuera apagar el móvil?

¿Cuál es la última luz que apagas antes de irte a dormir? Sí, es la del móvil. Lo sabemos. Una pregunta que nos invita a tomar conciencia de los hábitos nocturnos y descubrir qué aparece en la relación cuando la luz del móvil desaparece de la cama. Eso es lo que quiere hacer Pikolin con la apertura del primer Museo de la intimidad, un espacio efímero y abierto al público del 12 al 15 de febrero, que invita a las parejas a detenerse, mirarse y reflexionar sobre cómo las pantallas han ido ocupando el lugar más íntimo de la pareja. En Intimario los visitantes podrán avanzar por distintos ambientes que juegan con la oscuridad, la luz y el contraste entre pantallas y conexión emocional, creando una atmósfera visual y envolvente... ¿Te atreves?

Celebra el amor en plena naturaleza

Si por el contrario, sois de aprovechar cualquier fecha señalada para salir de casa y desconectar... ¡muy atento! Pasar tiempo juntos, reconectar y, sobre todo, disfrutar son las premisas perfectas para hacer un viaje en San Valentín y TAIGA Campings & Resorts va a ser vuestro mejor aliado.

¿Os gusta practicar deporte al aire libre? Rutas en bici, avistar aves o actividades acuáticas como las water bikes o paddle surf... TAIGA Delta de l'Ebre, ubicado en l'Ampolla, Tarragona tiene todo lo que buscáis. Podréis degustar algunas de las delicias gastronómicas de la zona, como los arroces del restaurante BAMA, en el camping resort o planear una visita y degustación de ostras en Musclarium. Existen otras alternativas, como TAIGA Bassegoda Park, en la Garrotxa, o TAIGA Puerto Santa María, a orillas de la Bahía de Cádiz.

Endúlzale la vida a quien te salva de lo amargo del día

Ya sabes: el amor, mejor si es dulce. Hay gestos que no necesitan explicación y... ¿qué mejor que unos churros de Manosanta con chocolate caliente? Los puedes pedir a través de Glovo y son una manera sencilla y apetecible de decir "te quiero" porque a veces el cariño se demuestra así, en forma de chocolate y con ganas de compartirlo.

Concierto a la luz de las velas

Si quieres vivir una experiencia marcada por una velada única en el Ateneo de Madrid, Candlelight puede avivar todavía más la llama del amor con los conciertos en directo de la pianista Esther Toledano con una escenografía floral de ensueño creada a partir de la colección LEGO Botanicals.

Mira el amor desde una perspectiva más amplia: celebra la amistad también

Lejos de hablar este año de San Valentín como si fuera un relato único, casi siempre ligado al amor romántico, Flowwow nos propone celebrar los cuatro tipos de amor que sostienen nuestra vida emociona: el propio, la amistad, la pareja y la familia. En concreto, los amigos son nuestro pilar y como tal, hay que corresponderles. Regalar flores a una amig@ es, cada vez más, una forma natural de decir "gracias por estar"... pero también le podemos sorprender con unos cupcakes en tonos suaves, un gesto dulce y delicado que llenará de luz su día.

Festival de música de invierno

Disfruta de conciertos en la capital con Inverfest, el festival de invierno en Madrid, apoyado por Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias como esta. Tras el éxito de sus últimas ediciones regresa con la duodécima con propuestas musicales para todos los gustos repartidas en varios espacios de la ciudad. Valeria Castro y J Abecia es una de

El amor también se vive a través de la comida

El papel de la comida es uno de los lenguajes cotidianos del amor por eso es habitual preparar más comida para asegurarse de que no falte nada en la mesa o pedir más de la cuenta en una cita. Son gestos motivados por la intención de agradar, pero que muchas veces acaban generando desperdicio de los alimentos. Para el 63% de los españoles, dejar comida en el plato tras un encuentro romántico se considera una red flag y el 41% evita pedir un tupper para llevarse las sobras por miedo a cómo pueda interpretarse, según el estudio de Too Good To Go. Con vistas a San Valentín, Marie Lindstrom, directora de la cadena, nos aconseja a "planificar con medida y aprovechar la comida" ya que "no resta romanticismo, al contrario, refleja atención, confianza y cuidado".