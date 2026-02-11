Petro denuncia un intento de asesinato mientras viajaba en helicóptero al norte de Colombia

Durante su intervención en la capital del Departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro describió una situación donde evitó deliberadamente un aterrizaje programado debido a la advertencia de un posible ataque armado contra el helicóptero en el que viajaba junto a sus hijos. Petro relató ante sus ministros que, para eludir el supuesto atentado, tomó la decisión de cambiar la ruta de vuelo y utilizó el mar como vía alternativa durante varias horas, lo que finalmente lo llevó a un destino diferente al previsto, según consignó el medio que cubrió la comparecencia.

Según informó la prensa, el mandatario colombiano denunció que durante el desplazamiento aéreo hacia Montería, en el norte del país, recibió información concreta sobre amenazas relacionadas con su seguridad. Petro explicó que este episodio resultó en su retraso para asistir al consejo de ministros, que se celebró en esa ciudad. Estas declaraciones se dieron en el contexto de un encuentro con su gabinete, donde el presidente compartió detalles sobre los riesgos enfrentados y manifestó su preocupación por la persistencia de intereses que, según sus palabras, buscan impedir avances en materia de paz en Colombia.

Tal como publicó el medio, el presidente vinculó las amenazas contra su integridad a sectores políticos que, en sus declaraciones, buscan retornar a escenarios de violencia en el país. Petro sostuvo que esos grupos, con alianzas presuntas entre actores políticos y mafias criminales, tendrían como objetivo evitar que se discutan temas relacionados con la paz. Según la denuncia del mandatario, impedir esa conversación favorece a quienes obtienen beneficios de la violencia estructural que afecta a la sociedad colombiana.

El medio detalló que, durante la sesión del consejo de ministros, Petro también hizo referencia a otro caso de aparente conspiración en su contra. Según expuso, un general de la Policía Nacional, posteriormente destituido, habría asegurado que recibió la orden de introducir sustancias psicoactivas en un vehículo oficial del presidente. De acuerdo con lo relatado por Petro, el objetivo presunto de esa acción era dificultar o impedir su encuentro con el presidente estadounidense. El medio recordó que esa reunión tuvo lugar el pasado 3 de febrero en Washington.

Siguiendo el reporte, Petro aludió a la existencia de intentos de sabotaje no solo a su seguridad personal sino también a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Al mencionar su intención de discutir la situación con el expresidente estadounidense Donald Trump, Petro hizo hincapié en el impacto potencial que estos hechos podrían tener sobre el desarrollo de las políticas de paz y cooperación bilateral.

En sus declaraciones, el presidente reiteró que quienes, según él, conforman alianzas entre actores políticos y bandas delictivas, buscan que Colombia no avance hacia la pacificación. Según expuso, estos sectores tienen interés en mantener un clima de violencia, puesto que obtienen dividendos de ese escenario, recordó la prensa.

El desarrollo de los acontecimientos, según reportó el medio, llevó al mandatario a expresar que durante los últimos días se ha visto obligado a modificar su agenda y sus itinerarios con el fin de resguardar su vida y la de sus familiares cercanos. Petro afirmó que sus acciones durante el desplazamiento aéreo estuvieron determinadas por la información recibida, la cual lo llevó a priorizar la seguridad ante el riesgo latente identificado por sus equipos.

La denuncia pública del presidente sobre posibles intentos de asesinato y sabotaje marca un episodio distinto en la política de seguridad presidencial en Colombia. Según detalló la cobertura, los hechos expuestos por el mandatario ilustran la tensión permanente entre el Ejecutivo y determinados sectores que, de acuerdo con la versión oficial, buscarían revertir los avances en materia de paz mediante métodos violatorios de la ley y amenazas directas contra la institucionalidad.

En la comparecencia, Petro enfatizó que la situación actual implica la necesidad de una revisión constante de sus medidas de seguridad y de la cooperación entre entidades gubernamentales para enfrentar escenarios de riesgo, según reflejaron los informes periodísticos. Estas declaraciones ocurrieron en medio de un contexto nacional marcado por la polarización política y la persistencia de la violencia proveniente de alianzas clandestinas.

La exposición pública de estos hechos incluyó referencia a la destitución de miembros de la fuerza pública presuntamente vinculados con las amenazas detectadas, lo que, de acuerdo con la información difundida por el medio, forma parte de los esfuerzos de la administración por esclarecer los hechos y responder a los desafíos de seguridad del Estado colombiano.

Durante su intervención, Petro insistió en la gravedad que revisten estos sucesos para la vida política y social de Colombia. Según manifestó, la existencia de estrategias dirigidas a obstaculizar la paz y a amenazar la integridad del presidente subrayan la complejidad del escenario actual, donde confluyen intereses políticos con acciones de agentes ilegales, como informó el medio que cubrió el acto gubernamental.

El presidente concluyó sus intervenciones reiterando la denuncia sobre alianzas entre sectores políticos y grupos ilegales, a quienes atribuyó la intención de mantener el país en un ciclo de violencia, según la reconstrucción realizada por el medio de comunicación. Estos hechos, junto con las decisiones y medidas adoptadas en respuesta, forman parte de la coyuntura ante la cual el gobierno colombiano busca responder en el marco de la legalidad y la protección institucional.