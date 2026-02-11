Pablo Iglesias aplaude la propuesta de confluencia de izquierdas de Rufián

Durante la conversación televisiva, Pablo Iglesias indicó que los nacionalistas del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu han decidido mantenerse al margen de la actual propuesta de confluencia de izquierdas. Según el exlíder de Podemos, estas fuerzas consideran que la iniciativa no les afecta directamente y prevén presentarse de manera independiente en los próximos procesos electorales, postura que resta apoyos a la posibilidad de una coalición progresista amplia.

En el marco de la entrevista concedida el miércoles a TV3, y según detalló Europa Press, Iglesias analizó el planteamiento de una gran alianza progresista que promueven Sumar, Izquierda Unida, los Comunes y Más Madrid. Iglesias caracterizó esta iniciativa como un "juego de tronos entre un montón de partidos y líderes políticos", enfatizando que muchos de los actores implicados buscan ante todo exhibir su propio peso político y fortalecer posiciones internas en sus respectivas organizaciones partidarias.

A propósito de la presentación pública de esta confluencia, prevista para el 21 de febrero, Iglesias argumentó que el proceso de negociación está más orientado a disputar cargos y liderazgos que a impulsar un proyecto conjunto respaldado por las bases. El exvicepresidente del Gobierno sostuvo que, en vez de una verdadera unidad programática, las distintas direcciones partidarias estarían esgrimiendo propuestas que resultan atractivas para sus militantes con el fin de incrementar su cuota de poder interno. Apuntó específicamente al caso de Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, a quien señaló como participante en una pugna por la candidatura de su partido para la Comunidad de Madrid.

Según mencionó Iglesias, si el objetivo genuino fuera lograr una coalición con impacto real, los principales líderes de las formaciones progresistas habrían alcanzado un acuerdo previo, dado que, según expuso, el éxito de una alianza depende del consenso entre las estructuras dirigentes responsables de decidir las políticas partidarias. Bajo esta premisa, el proceso de conformar la nueva alternativa se percibe, en palabras de Iglesias recogidas por Europa Press, más como una estrategia de posicionamiento político interno que como un esfuerzo coordinado hacia la unidad de la izquierda.

En cuanto a la respuesta de las formaciones nacionalistas, Iglesias subrayó que ya han mostrado su desvinculación respecto al proyecto de unidad. Planteó que los partidos involucrados han remitido una postura clara: “Nosotros estamos en nuestras naciones y nos vamos a presentar como estamos, esto a nosotros no nos concierne”, interpretación transmitida por Iglesias y recogida por Europa Press. Esta decisión deja la iniciativa circunscrita fundamentalmente a los partidos de la izquierda estatal sin la participación de los nacionalismos periféricos.

No obstante, Iglesias consideró que la propuesta presentada por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, representa un enfoque electoral diferente y que, a su juicio, respondería al deseo de “millones de personas” que buscan una alternativa común frente al bloque conservador. El exlíder de Podemos valoró positivamente la idea de Rufián de crear una papeleta electoral que permita aglutinar a todas las fuerzas progresistas, más allá de los matices programáticos, como método eficaz para contraponerse a la derecha y la extrema derecha, representadas por el Partido Popular y Vox.

Para Iglesias, dicha estrategia permitiría que el electorado progresista tuviera la opción de apoyar simultáneamente a todas las candidaturas de izquierda mediante un voto único, con el objetivo principal de evitar que la ultraderecha alcance el poder, articulando así una respuesta unificada al avance del bloque conservador. Destacó, citando sus propias palabras, que “lo que yo quiero es que no llegue nunca a la extrema derecha”, respaldando el carácter pragmático de la propuesta de Rufián en el escenario nacional.

Europa Press también recogió que, desde el punto de vista de Iglesias, la formulación del portavoz republicano resulta “muy inteligente” a nivel electoral, ya que prioriza la suma de fuerzas y la capacidad de movilización del electorado progresista ante la amenaza de un posible gobierno de derechas. En su argumentación, Iglesias insistió en que el diseño de la confluencia tendrá éxito si se consigue proyectar una clara alternativa que empiece por el acuerdo entre liderazgos, elemento que, según su opinión, ha quedado relegado por las disputas internas y la falta de entendimiento entre los diversos partidos.

En detalle, Iglesias diferenció la propuesta de Rufián de la que actualmente protagonizan Sumar y otras fuerzas de izquierda, describiendo la primera como una herramienta pensada para agrupar el voto frente a los adversarios comunes, mientras que la segunda obedece, según afirmó, a lógicas de competencia interna que dificultan una coalición efectiva y coordinada. La postura relativa a Emilio Delgado ilustró cómo las dinámicas de liderazgo dentro de los partidos pueden influir en la viabilidad de los proyectos unitarios y en la forma en que estos se presentan a la ciudadanía.

El medio Europa Press reportó que la iniciativa promovida por Sumar, Izquierda Unida, los Comunes y Más Madrid será presentada oficialmente el 21 de febrero, aunque su alcance y participación efectiva de otras formaciones aún está por definirse, puesto que figuras clave del espacio nacionalista han manifestado su preferencia por mantener candidaturas separadas. El debate generado en torno a la confluencia de la izquierda alternativa evidencia tanto las coincidencias estratégicas como las diferencias tácticas entre los partidos involucrados, a la espera de los movimientos que se produzcan en las próximas semanas.

A lo largo de la entrevista difundida por TV3 y recogida por Europa Press, Iglesias fue intercalando reflexiones sobre las posibilidades de éxito para una gran coalición progresista y sobre los condicionantes internos que, a su entender, dificultan el desarrollo de iniciativas unitarias duraderas. En opinión del exdirigente de Podemos, para que el proyecto progrese resulta necesario sumar a las principales dirigencias y consensuar la hoja de ruta, tarea que describe como aún pendiente en el tablero político español actual.