México enviará segundo cargamento de ayuda a Cuba y abre la puerta a donativos civiles

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas, en medio de la aguda crisis en la isla por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

"Llegan mañana, regresa el barco. Y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las 800 toneladas", informó este miércoles la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien también abrió la posibilidad de integrar donaciones de organizaciones civiles.

La mandataria explicó que el puente logístico bilateral sigue en marcha, tras el primer envío de ayuda humanitaria, que incluyó víveres e insumos, el pasado domingo.

México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.

Sheinbaum señaló que grupos ciudadanos que recolecten víveres podrían sumarse a los cargamentos.

“Sí, y si hay más. Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres y pues si lo pueden entregar también se enviarán”, dijo.

No obstante, precisó que la administración federal no ha convocado formalmente a colectas.

"Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando pues lo que teníamos", añadió.

Asimismo, indicó que se habilitará un canal institucional para coordinar aportaciones adicionales

"Ya en todo caso (...) la Secretaría de Gobernación, vamos a dar un enlace para que puedan tener estos grupos algún enlace con el gobierno por si hay espacio en lo que se envía para que se pueda enviar", remarcó.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha detallado el contenido del segundo embarque ni el calendario completo de envíos, aunque reiteró su intención de completar el volumen anunciado.

La mandataria explicó que el decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, prevé aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, por lo que reconoció México ha frenado los envíos para evitar repercusiones al país mientras continúan las gestiones diplomáticas.. EFE

