Jurado de EE.UU. frena intento de Trump de acusar a seis demócratas del Congreso

Washington, 10 feb (EFE).- Un gran jurado federal en Washington rechazó este martes el intento del Departamento de Justicia del presidente, Donald Trump, de acusar a seis legisladores demócratas por la publicación de un video en el que recordaban a militares y miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales, una decisión que supone una reprimenda inusual a los fiscales.

El jurado de la capital estadounidense determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armdas, que presentó la Administración Trump.

Entre los señalados figuraban el senador Mark Kelly, de Arizona, y la senadora Elissa Slotkin, de Michigan, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia.

El intento de acusación se produjo tras la difusión, el año pasado, de un video organizado por Slotkin en el que los legisladores advertían que las "amenazas a la Constitución" también pueden provenir del interior del país y subrayaban que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas.

El video desató la molestia de Trump, quien en redes sociales calificó el mensaje de "sedicioso" y pidió castigos severos contra los legisladores; el Departamento de Justicia declinó comentar sobre la decisión del gran jurado. EFE