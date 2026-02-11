El PP saca adelante una PNL de rechazo a Mercosur mientras el resto de grupos le pide coherencia en Europa

Durante el debate en el Parlamento de La Rioja sobre la proposición impulsada por el Grupo Popular, diferentes representantes destacaron la exigencia de establecer controles en origen para los productos agrícolas y ganaderos importados de Mercosur. Según informó Europa Press, la sesión abordó la preocupación por la trazabilidad y los estándares de los productos procedentes de países como Argentina y Brasil, en contraste con los requisitos que cumplen los productores riojanos.

El Grupo Parlamentario Popular logró la aprobación de una proposición no de ley cuyo objetivo es rechazar la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La decisión se tomó tras una sesión maratónica, en la que diversas formaciones reclamaron al PP mayor coherencia respecto a su postura en el ámbito europeo, según consignó Europa Press. Desde Vox, que acompañó la iniciativa, se instó al PP a trasladar la misma actitud tanto en la sede nacional de Génova como en Bruselas, advirtiendo sobre el riesgo que representa para el sector agrícola regional la falta de controles estrictos para los productos importados.

Durante la intervención que defendió la propuesta, la diputada Begoña Martínez Arregui ejemplificó cómo el sector ganadero de La Rioja lleva un exhaustivo registro para garantizar la trazabilidad de la carne local. Planteó dudas acerca de si esos mismos controles pueden aplicarse a los productos de origen brasileño o argentino, según publicó Europa Press. Definió el acuerdo comercial y la reducción de fondos europeos como factores determinantes en la pérdida de rentabilidad para agricultores y ganaderos, subrayando que la defensa de los intereses regionales pasa necesariamente por resguardar el sector agroganadero.

La respuesta por parte de otros grupos parlamentarios estuvo marcada por críticas a la supuesta contradicción de la bancada popular. Desde Podemos-IU, Henar Moreno cuestionó al PP sobre la coherencia de su postura, sugiriendo que transmitan el mismo mensaje a sus representantes en Europa, específicamente a la eurodiputada Esther Herranz y al comisario europeo perteneciente a su propio partido. Sustentó que el rechazo manifestado en el Parlamento de La Rioja se percibe únicamente como una declaración de intenciones si no se traslada a las instancias europeas donde se negocian estos tratados, según detalló Europa Press.

La formación Vox también se sumó a la crítica, pidiendo al PP que interpele a sus eurodiputados, como Herranz o González Pons, acerca de la defensa real del sector agrícola en Europa. El diputado Héctor Alacid afirmó que la aprobación del acuerdo Mercosur-UE supondría un "certificado de defunción" para la agricultura riojana, ya que incentivaría el ingreso de productos sin los estándares que exige la normativa europea. A pesar de expresar dudas sobre la sinceridad del cambio de postura del PP, Vox respaldó la iniciativa, argumentando que el sector necesita acciones concretas, según publicó Europa Press.

El Partido Socialista, representado en el debate por Sara Orradre, señaló la falta de coherencia en la posición del PP y recordó que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, no solo se apoyó sino que se impulsó el acuerdo comercial con Mercosur. Para Orradre, la iniciativa popular supone una manifestación de contradicción interna, ya que los miembros del partido han defendido posturas opuestas en diferentes escenarios políticos, según recogió Europa Press.

La proposición aprobada incluye una petición formal al Gobierno de La Rioja para que inste al Ejecutivo nacional a rechazar la aplicación provisional del convenio Mercosur-UE en el Consejo Europeo. Solicita que esta medida se mantenga hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre su ratificación en una votación y que se busque el respaldo de otros gobiernos para frenar su implementación. Sumado a esto, se pide a la Comisión Europea que no active el acuerdo hasta que se establezcan controles en origen y frontera para los productos importados, además de cláusulas de salvaguardia que mitiguen los efectos negativos sobre la producción local, tal como detalló Europa Press.

La proposición también recomienda a la Unión Europea flexibilizar las exigencias ambientales, reducir la burocracia y simplificar procedimientos previos a la entrada en vigor del acuerdo. El texto resalta la importancia de establecer medidas concretas que protejan la producción agroganadera riojana frente a la competencia desleal, principal preocupación de las formaciones que respaldaron la iniciativa, especialmente al considerar que los productos importados pueden provenir de modelos productivos con normativas medioambientales y laborales menos estrictas que las europeas.

Finalmente, el documento insta tanto al Gobierno autonómico como al nacional a continuar la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de La Rioja frente a la competencia de productos que, según los grupos que impulsaron y respaldaron la propuesta, podrían poner en riesgo la viabilidad económica del sector regional si no cumplen los mismos estándares que se exigen dentro de la Unión Europea. Europa Press reportó que esta demanda se enmarca en un contexto de revisión de las políticas comerciales europeas y de presión por parte de los sectores afectados para condicionar la firma de tratados a la inclusión de salvaguardas y controles estrictos.