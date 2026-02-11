El PNV lamenta en la Eurocámara que se prohiba la bandera vasca en edificios públicos del estado de Idaho (EEUU)

Durante un debate en el pleno de Estrasburgo dedicado a la situación de la violencia de Estado en Minneapolis y a la observancia del Estado de derecho en Estados Unidos, la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Oihane Agirregoitia, destacó los recientes acontecimientos relacionados con la gestión de símbolos culturales en el estado de Idaho como una advertencia sobre el avance de posturas autoritarias. Según consignó el medio, Agirregoitia expuso que Minnesota y los sucesos en otras zonas del país norteamericano muestran una tendencia preocupante que, a su juicio, no debe servir de ejemplo para Europa y el resto del mundo.

De acuerdo con la intervención de Agirregoitia recogida por el medio, la representante vasca expresó su malestar ante la propuesta del Partido Republicano en la Cámara de representantes de Idaho, que busca restringir la presencia de cualquier bandera no oficial en edificios públicos, incluyendo la ikurriña, vigente desde hace décadas como símbolo de la comunidad vasca en el estado. El Parlamento Europeo fue el escenario donde Agirregoitia atribuyó un significado más allá del acto legislativo puntual, presentando el caso como una señal de alarma para la protección de la diversidad cultural.

La europarlamentaria enfatizó el papel de la ikurriña como emblema de convivencia y comunidad dentro del estado de Idaho, donde la presencia vasca es significativa. Subrayó que la posible exclusión de este símbolo responde a incomodidades relacionadas con la identidad vasca y afecta negativamente a los valores de paz y amistad compartidos. “En el Estado de Idaho les molesta la ikurriña, la bandera del pueblo vasco, que durante décadas ha ondeado como símbolo de convivencia, comunidad, identidad, paz y amistad. Ojalá un día ondee aquí también”, aseguró Agirregoitia al pleno del Parlamento Europeo, según publicó la fuente.

En su intervención, la eurodiputada también situó el tema de las banderas en Idaho dentro de una tendencia más amplia en la política estadounidense, relacionando estas restricciones con el avance de corrientes extremistas. Instó a la defensa de los valores democráticos y al respeto frente a las olas autoritarias. Según el medio, Agirregoitia pidió protección para los valores fundamentales y advirtió sobre los peligros de normalizar ciertas posturas políticas.

La representante del PNV recordó durante su intervención que Donald Trump asumió su segundo mandato un año atrás, remarcando que en los meses recientes se han visto prácticas consideradas anteriormente impensables en la política estadounidense. Reportó el medio que Agirregoitia mencionó la labor de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al afirmar que sus agentes “actúan con absoluta impunidad”, y tildó de sistemáticos sus ataques al Estado de derecho. Según su crítica, la población migrante, incluidos menores de edad, afronta detenciones arbitrarias, intimidaciones y en algunos casos hasta muertes, lo que para la eurodiputada no constituye casos aislados sino una pauta generalizada.

El medio detalló que Agirregoitia amplió sus denuncias con referencia a lo que considera una deriva autoritaria. Dijo que Estados Unidos atraviesa una vulneración persistente de derechos, intimidación continua, desinformación y numerosos desafíos dirigidos tanto al sistema judicial como a organismos internacionales relevantes. También señaló la magnitud de las detenciones masivas de migrantes y acusó ataques directos a entidades clave para el orden internacional.

La intervención de Agirregoitia reflejó la inquietud de representantes europeos frente a medidas legislativas que, en su opinión, pueden deteriorar el respeto a las minorías culturales. Según se informó, la eurodiputada abogó por el fortalecimiento de la democracia y la protección de elementos identitarios ante iniciativas que, como la restricción de la izada de la ikurriña en Idaho, suponen para ella una amenaza para la diversidad social y cultural.

El análisis que se derivó del debate en Estrasburgo incluyó el señalamiento de que las medidas restrictivas en estados con fuerte presencia de comunidades extranjeras pueden tener un efecto expansivo en otros territorios y causar inseguridad entre las minorías. Tal como recoge la fuente, la representante vasca alertó sobre la potencial globalización de modelos políticos que limiten libertades básicas y derechos colectivos.

El posicionamiento del PNV en el Parlamento Europeo, presentado a través de su europarlamentaria Agirregoitia, abordó tanto la situación local en Idaho como el contexto político más amplio en Estados Unidos. Según reiteró el medio, la eurodiputada defendió la importancia de los símbolos culturales y su papel en la convivencia democrática, mientras reclamó mayor vigilancia y acción en instituciones internacionales para frenar dinámicas restrictivas y autoritarias.