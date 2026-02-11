EEUU continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

La emisión de licencias generales anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permite a empresas estadounidenses llevar a cabo actividades esenciales para reiniciar la explotación petrolera en Venezuela, como el mapeo geológico, el análisis de yacimientos y el desarrollo de operaciones portuarias y aeroportuarias. Según informó el medio, estas disposiciones surgen en el marco de las nuevas relaciones bilaterales que se han configurado después de la captura de Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El medio consignó que la medida autoriza expresamente el suministro de determinados artículos y servicios a Venezuela, así como las transacciones necesarias para el funcionamiento de los puertos y aeropuertos del país sudamericano. Entre las nuevas posibilidades abiertas para las compañías estadounidenses figura la exploración y producción tanto de petróleo como de gas natural venezolano, aunque bajo condiciones y restricciones bien definidas.

De acuerdo con la información publicada, las licencias generales expedidas no facultan la realización de transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Además, quedan excluidas las operaciones con individuos o entidades venezolanas o estadounidenses bajo control o propiedad de empresas conjuntas de origen chino, así como tampoco se permiten transacciones con residentes de China.

El medio detalló que estas modificaciones en el régimen sancionador forman parte de una estrategia más amplia implementada por la Administración de Donald Trump, que busca facilitar la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana. Las acciones iniciaron el 7 de enero, fecha en la que Washington comenzó a retirar restricciones para permitir la venta y transporte de crudo y productos derivados procedentes de Venezuela hacia los mercados internacionales, continuación del proceso iniciado tras la intervención militar que derivó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

La comunicación del Tesoro especificó que, pese a la relajación de las restricciones, cualquier transacción deberá cumplir con los límites fijados para evitar la participación de entidades o ciudadanos de países sometidos a sanciones estadounidenses. Según publicó el medio, la emisión de licencias generales marca un paso relevante en el proceso de normalización de relaciones económicas y energéticas con Caracas, aunque las operaciones quedan supeditadas a un control estricto para prevenir cualquier vínculo con naciones o actores internacionales sancionados por Washington.

Este nuevo paquete de medidas se inscribe en el contexto de los ajustes implementados por el gobierno estadounidense en su política hacia Venezuela, encaminados a permitir la reactivación de la actividad petrolera local bajo supervisión y conforme a directrices que prohíben todo trato con empresas conjuntas de capital chino y con ciudadanos de países bajo sanción estadounidense. La flexibilización permite a las compañías de servicios petroleros norteamericanas regresar al mercado venezolano para encarar labores técnicas y operativas que preceden la explotación y comercialización del crudo y el gas.

El medio enfatizó que el alcance de las licencias generales supone una apertura limitada, concentrada en segmentos específicos de la economía venezolana y bajo el monitoreo constante de la OFAC. El comunicado del Departamento del Tesoro precisa que los permisos otorgados tienen como objetivo apoyar actividades necesarias para restablecer la producción energética y supervisar que las nuevas operaciones respeten los lineamientos sancionadores vigentes frente a actores internacionales sancionados.

Las medidas entran en vigor en una coyuntura marcada por cambios políticos sustanciales y una redefinición del vínculo entre Washington y Caracas, con la prioridad puesta en la recuperación del sector petrolero de Venezuela, tradicional pilar de la economía nacional y fuente clave de ingresos para el país, según destacó el medio estadounidense.