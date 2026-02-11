Agencias

EEUU continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

El gobierno estadounidense autoriza licencias generales que habilitan el suministro de insumos y actividades específicas en puertos, aeropuertos y yacimientos venezolanos, permitiendo a compañías norteamericanas reactivar exploración y desarrollo energético, excluyendo entidades vinculadas a naciones sancionadas

Guardar

La emisión de licencias generales anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permite a empresas estadounidenses llevar a cabo actividades esenciales para reiniciar la explotación petrolera en Venezuela, como el mapeo geológico, el análisis de yacimientos y el desarrollo de operaciones portuarias y aeroportuarias. Según informó el medio, estas disposiciones surgen en el marco de las nuevas relaciones bilaterales que se han configurado después de la captura de Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El medio consignó que la medida autoriza expresamente el suministro de determinados artículos y servicios a Venezuela, así como las transacciones necesarias para el funcionamiento de los puertos y aeropuertos del país sudamericano. Entre las nuevas posibilidades abiertas para las compañías estadounidenses figura la exploración y producción tanto de petróleo como de gas natural venezolano, aunque bajo condiciones y restricciones bien definidas.

De acuerdo con la información publicada, las licencias generales expedidas no facultan la realización de transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Además, quedan excluidas las operaciones con individuos o entidades venezolanas o estadounidenses bajo control o propiedad de empresas conjuntas de origen chino, así como tampoco se permiten transacciones con residentes de China.

El medio detalló que estas modificaciones en el régimen sancionador forman parte de una estrategia más amplia implementada por la Administración de Donald Trump, que busca facilitar la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana. Las acciones iniciaron el 7 de enero, fecha en la que Washington comenzó a retirar restricciones para permitir la venta y transporte de crudo y productos derivados procedentes de Venezuela hacia los mercados internacionales, continuación del proceso iniciado tras la intervención militar que derivó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

La comunicación del Tesoro especificó que, pese a la relajación de las restricciones, cualquier transacción deberá cumplir con los límites fijados para evitar la participación de entidades o ciudadanos de países sometidos a sanciones estadounidenses. Según publicó el medio, la emisión de licencias generales marca un paso relevante en el proceso de normalización de relaciones económicas y energéticas con Caracas, aunque las operaciones quedan supeditadas a un control estricto para prevenir cualquier vínculo con naciones o actores internacionales sancionados por Washington.

Este nuevo paquete de medidas se inscribe en el contexto de los ajustes implementados por el gobierno estadounidense en su política hacia Venezuela, encaminados a permitir la reactivación de la actividad petrolera local bajo supervisión y conforme a directrices que prohíben todo trato con empresas conjuntas de capital chino y con ciudadanos de países bajo sanción estadounidense. La flexibilización permite a las compañías de servicios petroleros norteamericanas regresar al mercado venezolano para encarar labores técnicas y operativas que preceden la explotación y comercialización del crudo y el gas.

El medio enfatizó que el alcance de las licencias generales supone una apertura limitada, concentrada en segmentos específicos de la economía venezolana y bajo el monitoreo constante de la OFAC. El comunicado del Departamento del Tesoro precisa que los permisos otorgados tienen como objetivo apoyar actividades necesarias para restablecer la producción energética y supervisar que las nuevas operaciones respeten los lineamientos sancionadores vigentes frente a actores internacionales sancionados.

Las medidas entran en vigor en una coyuntura marcada por cambios políticos sustanciales y una redefinición del vínculo entre Washington y Caracas, con la prioridad puesta en la recuperación del sector petrolero de Venezuela, tradicional pilar de la economía nacional y fuente clave de ingresos para el país, según destacó el medio estadounidense.

Temas Relacionados

SancionesVenezuelaEstados UnidosDepartamento del TesoroNicolás MaduroDelcy RodríguezWashingtonCaracasPetróleoOFACEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La aerolínea estatal venezolana reprograma sus vuelos a Nicaragua y Cuba por la falta de combustible

Conviasa ha modificado sus itinerarios entre Caracas, La Habana y Managua tras la advertencia de la autoridad cubana sobre la crisis de hidrocarburos, además de enfrentar cambios migratorios impuestos recientemente por el gobierno de Daniel Ortega para ciudadanos cubanos

La aerolínea estatal venezolana reprograma

Al menos nueve muertos en un tiroteo en la Columbia Británica de Canadá, seis de ellos en una escuela secundaria

Una mujer armada abrió fuego en una secundaria de Tumbler Ridge y en una vivienda cercana, dejando nueve fallecidos y 27 heridos, según la Policía Montada, que aseguró haber encontrado a la sospechosa muerta al llegar al lugar

Al menos nueve muertos en

Netanyahu recibe información "actualizada" de las negociaciones con Irán en su encuentro con Witkoff y Kushner

Tras participar en encuentros en Washington con representantes estadounidenses involucrados en contactos diplomáticos recientes en Omán, el líder israelí sostiene que cualquier avance debe cubrir restricciones sobre misiles balísticos y prohibir el respaldo a aliados regionales de Teherán

Netanyahu recibe información "actualizada" de

Venezuela desmiente haber enviado petróleo a Israel

Caracas rechaza versiones sobre una supuesta venta de crudo a Medio Oriente, calificando como “falsa” la información difundida por Bloomberg, mientras funcionarios insisten en que las relaciones entre ambos países no presentan cambios desde 2020

Venezuela desmiente haber enviado petróleo

Carney defiende ante Trump que hay "cooperación" en la construcción del puente entre Michigan y Ontario

Tras una llamada tras las amenazas de bloqueo de Trump, Mark Carney recalcó el aporte canadiense y el trabajo conjunto en el puente Gordie Howe, mientras continúa la tensión con Washington por propiedad, materiales y acuerdos comerciales

Carney defiende ante Trump que