Detenidos dos ciudadanos chinos en Australia por presunto espionaje a una asociación budista

El Comisionado Adjunto de Contraterrorismo e Investigaciones Especiales de la Policía Federal de Australia (AFP), Stephen Nutt, subrayó que los grupos de comunidades cultural y lingüísticamente diversas tienen más probabilidades de convertirse en objetivo de interferencia extranjera o represión transnacional, según informó la AFP. Esta observación se conoce tras la reciente detención de dos ciudadanos chinos acusados de recopilar información encubierta sobre una organización budista en Canberra, presuntamente bajo las órdenes de una oficina extranjera.

El medio informó que la AFP, a través del Grupo de Trabajo contra la Injerencia Extranjera (CFITF, por sus siglas en inglés), ha presentado cargos de “injerencia extranjera imprudente” contra un hombre de 25 años y una mujer de 31. Ambos fueron arrestados este miércoles y comparecieron ante el Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana, región donde se ubica la ciudad de Canberra. La acusación podría conllevar una sentencia máxima de hasta 15 años de prisión, según consignó la AFP en un comunicado.

El operativo forma parte de la investigación conocida como “Operación Escudo de Otoño”, que inició en marzo de 2025. La AFP detalló que dicha operación motivó varias órdenes de registro en el Territorio de la Capital Australiana durante julio de 2025 y concluyó con el arresto previo de otra ciudadana china en agosto de ese año. Posteriores averiguaciones resultaron en la detención del hombre y la mujer este 11 de febrero, sumando así tres personas aprehendidas a raíz de las pesquisas.

De acuerdo con la versión policial, los detenidos habrían trabajado en colaboración con la ciudadana arrestada en agosto, presuntamente siguiendo instrucciones de una Oficina de Seguridad Pública de China. El propósito habría consistido en recopilar información de manera clandestina sobre la filial en Canberra de la asociación budista Guan Yin Citta, reportó la AFP.

El comisionado adjunto Nutt señaló que Australia no se encuentra “inmune a la interferencia extranjera”. Añadió que la detención de los sospechosos no debe interpretarse como una garantía de que no se producirán nuevos intentos de atacar a comunidades de la diáspora. Nutt remarcó el rol del CFITF, describiendo su labor como una respuesta a acciones que buscan debilitar la democracia y alterar la cohesión social dentro del país, según reprodujo la AFP.

En la misma línea, el director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, declaró que “múltiples regímenes extranjeros vigilan, acosan e intimidan” a miembros de sus respectivas diásporas residenciadas en el territorio australiano, según publicó la AFP. Burgess calificó este comportamiento como “totalmente inaceptable e intolerable”, y recalcó la necesidad de mantener la vigilancia y el compromiso con la protección de los derechos y la soberanía social dentro de Australia.

El medio detalló que los acontecimientos recientes reflejan la creciente preocupación de las autoridades australianas por la presunta injerencia de actores extranjeros y subrayan la importancia de los mecanismos de seguridad nacional implementados después de la aprobación de leyes orientadas a combatir la interferencia extranjera. Además, la AFP enfatizó la necesidad de que la sociedad se mantenga atenta y reporte cualquier actividad sospechosa, en particular en contextos que involucren organizaciones que agrupan a comunidades migrantes o religiosas.

Las detenciones y acusaciones relacionadas con la Organización budista Guan Yin Citta añaden un nuevo capítulo a los esfuerzos del gobierno australiano para contrarrestar actividades presuntamente impulsadas desde gobiernos foráneos, especialmente aquellas que puedan afectar a la convivencia y la seguridad nacionales.