Agencias

Detenidos dos ciudadanos chinos en Australia por presunto espionaje a una asociación budista

Las autoridades australianas acusaron a un hombre y una mujer de origen asiático de recopilar datos de manera encubierta sobre un grupo religioso en Canberra, supuestamente bajo órdenes foráneas, enfrentando hasta 15 años de prisión tras arrestos recientes

Guardar

El Comisionado Adjunto de Contraterrorismo e Investigaciones Especiales de la Policía Federal de Australia (AFP), Stephen Nutt, subrayó que los grupos de comunidades cultural y lingüísticamente diversas tienen más probabilidades de convertirse en objetivo de interferencia extranjera o represión transnacional, según informó la AFP. Esta observación se conoce tras la reciente detención de dos ciudadanos chinos acusados de recopilar información encubierta sobre una organización budista en Canberra, presuntamente bajo las órdenes de una oficina extranjera.

El medio informó que la AFP, a través del Grupo de Trabajo contra la Injerencia Extranjera (CFITF, por sus siglas en inglés), ha presentado cargos de “injerencia extranjera imprudente” contra un hombre de 25 años y una mujer de 31. Ambos fueron arrestados este miércoles y comparecieron ante el Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana, región donde se ubica la ciudad de Canberra. La acusación podría conllevar una sentencia máxima de hasta 15 años de prisión, según consignó la AFP en un comunicado.

El operativo forma parte de la investigación conocida como “Operación Escudo de Otoño”, que inició en marzo de 2025. La AFP detalló que dicha operación motivó varias órdenes de registro en el Territorio de la Capital Australiana durante julio de 2025 y concluyó con el arresto previo de otra ciudadana china en agosto de ese año. Posteriores averiguaciones resultaron en la detención del hombre y la mujer este 11 de febrero, sumando así tres personas aprehendidas a raíz de las pesquisas.

De acuerdo con la versión policial, los detenidos habrían trabajado en colaboración con la ciudadana arrestada en agosto, presuntamente siguiendo instrucciones de una Oficina de Seguridad Pública de China. El propósito habría consistido en recopilar información de manera clandestina sobre la filial en Canberra de la asociación budista Guan Yin Citta, reportó la AFP.

El comisionado adjunto Nutt señaló que Australia no se encuentra “inmune a la interferencia extranjera”. Añadió que la detención de los sospechosos no debe interpretarse como una garantía de que no se producirán nuevos intentos de atacar a comunidades de la diáspora. Nutt remarcó el rol del CFITF, describiendo su labor como una respuesta a acciones que buscan debilitar la democracia y alterar la cohesión social dentro del país, según reprodujo la AFP.

En la misma línea, el director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, declaró que “múltiples regímenes extranjeros vigilan, acosan e intimidan” a miembros de sus respectivas diásporas residenciadas en el territorio australiano, según publicó la AFP. Burgess calificó este comportamiento como “totalmente inaceptable e intolerable”, y recalcó la necesidad de mantener la vigilancia y el compromiso con la protección de los derechos y la soberanía social dentro de Australia.

El medio detalló que los acontecimientos recientes reflejan la creciente preocupación de las autoridades australianas por la presunta injerencia de actores extranjeros y subrayan la importancia de los mecanismos de seguridad nacional implementados después de la aprobación de leyes orientadas a combatir la interferencia extranjera. Además, la AFP enfatizó la necesidad de que la sociedad se mantenga atenta y reporte cualquier actividad sospechosa, en particular en contextos que involucren organizaciones que agrupan a comunidades migrantes o religiosas.

Las detenciones y acusaciones relacionadas con la Organización budista Guan Yin Citta añaden un nuevo capítulo a los esfuerzos del gobierno australiano para contrarrestar actividades presuntamente impulsadas desde gobiernos foráneos, especialmente aquellas que puedan afectar a la convivencia y la seguridad nacionales.

Temas Relacionados

EspionajePolicía Federal de AustraliaChinaAsociación budista Guan Yin CittaCanberraAustraliaInjerencia extranjeraOperación Escudo de OtoñoCFITFASIOEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La senadora secuestrada y posteriormente liberada en el Cauca denuncia el "exterminio" de indígenas

La parlamentaria Aida Quilcué alerta sobre una grave situación que afecta a pueblos originarios en el sur de Colombia, señala amenazas recientes contra líderes y agradece el respaldo recibido tras su retención por individuos armados en Cauca

La senadora secuestrada y posteriormente

El Supremo Militar de Brasil da inicio al proceso para expulsar a Bolsonaro del Ejército

Jueces militares notifican a Jair Bolsonaro y a tres excomandantes para que respondan por su implicación en el fallido golpe contra Lula da Silva, un proceso iniciado tras la petición fiscal de expulsarlos oficialmente de las Fuerzas Armadas

El Supremo Militar de Brasil

Netanyahu recibe información "actualizada" de las negociaciones con Irán en su reunión con Witkoff y Kushner

Horas antes de su encuentro con el secretario de Estado, el mandatario israelí dialogó en Washington con enviados estadounidenses clave sobre los avances entre Teherán y Washington, intercambiando perspectivas acerca de la reciente ronda diplomática celebrada en Omán

Netanyahu recibe información "actualizada" de

Canadá condena "enérgicamente" el plan de Israel para reforzar su control de Cisjordania

El Ministerio de Exteriores canadiense advierte que la reorganización administrativa impulsada por el gabinete israelí contraviene normas internacionales, erosiona opciones de un Estado palestino y dificulta los esfuerzos globales para mantener la estabilidad en Medio Oriente

Canadá condena "enérgicamente" el plan

Ayuso pide que se ponga fin a "narcoestados de ultraizquierda" y ve en Venezuela la "herida más importante" por curar

En un acto en Florida, la presidenta madrileña denunció la expansión de regímenes autoritarios en América Latina y destacó el caso venezolano, instando a la comunidad internacional a actuar antes de que la situación se agrave aún más

Ayuso pide que se ponga