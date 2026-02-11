Bruselas pide endurecer el registro de drones y más innovación y cooperación a 27 frente a las amenazas

El desarrollo de un “Centro de Excelencia Antidrones de la UE”, concebido como una mejora de una instalación ya existente, ha surgido como parte de las ideas que la Comisión Europea ha presentado para responder a las amenazas que representan las incursiones no autorizadas de drones en el espacio comunitario. Según informó el medio original, Bruselas ha propuesto un plan de acción que prioriza el refuerzo de la vigilancia y la capacidad colectiva de reacción ante incidentes como los que ocurrieron a finales de año, cuando se detectaron drones de origen ruso en diversas regiones de la Unión Europea. Las medidas contemplan un endurecimiento del registro de estos dispositivos, el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los veintisiete Estados miembro y el impulso a la investigación, innovación e inversión para consolidar un mercado industrial en el sector de tecnologías antidrones en Europa.

De acuerdo con lo que detalló el medio citado, la vicepresidenta responsable de Seguridad Tecnológica en la Comisión Europea, Henna Virkkunen, defendió que una amenaza contra un Estado miembro pone en riesgo al conjunto del bloque. Durante una conferencia de prensa desde Estrasburgo, acompañada por el comisario de Transportes Apostolos Tzitzikostas y el comisario de Interior Magnus Brunner, Virkkunen subrayó la urgencia de incorporar herramientas antidrones como elementos clave en la defensa europea y la protección de infraestructuras críticas. La funcionaria enfatizó que, en el contexto geopolítico actual, Europa cuenta con los recursos humanos, la tecnología y la capacidad industrial para fortalecer su seguridad colectiva y proteger los activos estratégicos del continente.

Entre las propuestas del nuevo plan, aún pendiente de desarrollo y sin una financiación concreta, la Comisión plantea nuevas reglas para el registro de drones en la Unión Europea. Bruselas pretende que ningún aparato de más de 100 gramos opere sin estar registrado, con el objetivo de aportar mayor control y trazabilidad a la movilidad de estos dispositivos. Siguiendo lo consignado en la fuente, el comisario Tzitzikostas aclaró que esta medida no introduce obligaciones nuevas para los usuarios, sino que aclara criterios que antes generaban confusión y llegaban a eximir erróneamente a ciertos operadores del deber de registro. “El criterio pasará a ser el peso y nada más”, sintetizó el comisario de Transportes.

Respecto a los usos de los drones, Tzitzikostas advirtió que, si bien existe preocupación por acciones maliciosas, la tecnología también ofrece prestaciones útiles como la vigilancia de infraestructuras, la supervisión de puertos o la detección de posibles brechas en la seguridad. “Usados correctamente, los drones son seguros”, sostuvo el comisario, quien anticipó que la Comisión presentará próximamente una propuesta específica para crear un sello de certificación de equipos “fiables”.

En línea con el propósito de mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta, consignó el medio citado, las autoridades europeas proponen fomentar el desarrollo de sistemas de mando y control con inteligencia artificial y alentar la constitución de equipos de respuesta rápida, de manera que los Estados miembro puedan enfrentar emergencias vinculadas a drones de manera más solidaria y organizada. A pesar de que la responsabilidad principal frente a las amenazas recae en cada país, Bruselas considera que su contribución reside en facilitar la coordinación y ofrecer instrumentos complementarios. El Ejecutivo comunitario, por ello, prepara una convocatoria de interés dirigida a los países que deseen colaborar en licitaciones públicas y en el despliegue de soluciones antidrones innovadoras.

El medio original también detalló que Bruselas solicita considerar el uso de redes 5G para aprovechar el despliegue de esta tecnología en suelo europeo, a fin de permitir un monitoreo preciso y en tiempo real del tránsito de drones. Además, la Comisión subraya la importancia de dotar a la agencia europea de guardas y costas, Frontex, de equipos y tecnologías necesarias que contribuyan a la vigilancia eficiente de la frontera exterior comunitaria.

La estrategia comunitaria, según reportó el medio, incluye el objetivo de coordinar la actividad industrial tanto civil como militar, de forma que el desarrollo, la innovación y la interoperabilidad en materia de tecnologías antidrones reciban el impulso necesario a través de una mayor inversión y una rápida adaptación del sector productivo. Este impulso busca crear y consolidar un mercado europeo robusto capaz de responder a escenarios de creciente riesgo y demanda en el marco global actual.

Finalmente, los organismos europeos abogan por la creación de un sistema de certificación para los sistemas antidrones y ratifican la intención de potenciar el mencionado Centro de Excelencia como núcleo para el ensayo, prueba y puesta a punto de nuevos servicios e innovaciones en la lucha contra incursiones no autorizadas de drones en la Unión Europea, concluyó la información publicada por el medio.