Ayuso pide que se ponga fin a "narcoestados de ultraizquierda" y ve en Venezuela la "herida más importante" por curar

Durante su intervención en la gala “The Hispanic Prosperity Gala”, realizada en el club Mar-a-Lago de Florida, Isabel Díaz Ayuso puso énfasis en el éxodo de millones de venezolanos que han abandonado su país debido a la situación política y económica, lo que consideró como un fenómeno motivado por el régimen de “ultraizquierda”. Según consignó el medio, la presidenta de la Comunidad de Madrid identificó a Venezuela como la “herida más importante por curar” debido al impacto de la crisis humanitaria generada en ese país, y pidió una mayor implicación internacional para acabar con lo que denominó “narcoestados de ultraizquierda”.

El medio detalló que, a través de un mensaje en video dirigido a los asistentes del evento, Ayuso reclamó la necesidad de frenar la expansión de regímenes autoritarios y señaló que los dictadores de ultraizquierda están instaurando narcoestados donde les es posible. En su discurso expresó la esperanza de que naciones como Cuba, Nicaragua o México, siguiendo el ejemplo de Argentina, consigan romper con estas dinámicas y recuperen lo que calificó como su libertad. Ayuso indicó que la proliferación de estos regímenes está derivando en la destrucción de familias y truncamiento de las vidas de personas jóvenes, según publicó el medio.

Durante su alocución, Ayuso también afirmó que “la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos”, atribuyendo este contexto a la influencia de los narcoestados, los cuales describió como contaminantes para naciones enteras y capaces de afectar las esferas más profundas de la vida individual. La presidenta madrileña afirmó: “Nos rebelamos ante ello”, al hacer referencia a la situación venezolana y al sufrimiento de “los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo”. De acuerdo con su análisis, el comunismo ha propiciado el desplazamiento forzado de más de ocho millones de personas que han perdido lo que tenían.

Según recogió el medio, Ayuso contrapuso a esta situación lo que, desde su perspectiva, ofrece Madrid: fuerza, valentía, sentido de la humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida y libertad. Subrayó que, ante el totalitarismo y lo que consideró como un mundo cerrado, desde Madrid se defienden valores de apertura y fraternidad. Dirigiéndose al público hispano de la gala, la presidenta madrileña afirmó que España, Estados Unidos y el conjunto de los países hispanos comparten una historia y camino común, expresando: “Juntos somos increíbles e imparables”.

La gala, celebrada en Florida y con presencia de líderes y figuras de la comunidad hispana estadounidense, sirvió de plataforma para que Ayuso reiterara su llamado a la acción frente al avance de regímenes que, según su análisis, están socavando la democracia y la estabilidad en la región latinoamericana. Insistió en la urgencia de la tarea pendiente en Venezuela y reiteró el daño que, desde su óptica, el comunismo y regímenes afines están causando no solo dentro de las fronteras venezolanas, sino en el ámbito global, por el traslado forzoso de millones de personas. A lo largo de su intervención, abogó por una respuesta internacional conjunta que detenga la propagación de estos estados y propuso un futuro basado en la colaboración y en los valores democráticos compartidos entre los países de la comunidad hispana.

Según reiteró el medio, Díaz Ayuso destacó que el fenómeno de los narcoestados no es exclusivo de Venezuela y advirtió que la situación afecta ya a otras naciones del continente, por lo que instó a una acción decidida para impedir que la crisis avance. En su mensaje, consideró que los pueblos de la región aún pueden revertir el rumbo si recuperan la libertad y la dignidad, siguiendo el ejemplo de aquellas sociedades que, a su juicio, han logrado abandonar las prácticas de esos regímenes.