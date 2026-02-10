Agencias

Rubén Blanco refuerza la portería del Girona

Tras dejar el Olympique de Marsella y con amplia experiencia en la liga española, el gallego aterriza en la plantilla catalana para cubrir la baja en la meta causada por lesión y reforzar un tramo clave del campeonato

Tras haber concluido su contrato con el Olympique de Marsella, Rubén Blanco ha sido contratado por el Girona FC con el objetivo de cubrir el puesto de portero a raíz de la lesión de Marc-André ter Stegen. El guardameta gallego, que procede de Mos (Pontevedra) y tiene 30 años, integrará la plantilla catalana hasta el próximo 30 de junio, según informó el Girona FC. De acuerdo con lo publicado por el club, la decisión se produce tras confirmarse la baja del portero alemán, quien pertenece al FC Barcelona y sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que requirió intervención quirúrgica.

Tal como detalló el Girona, esta incorporación busca reforzar el equipo durante una etapa decisiva del campeonato. La salida de ter Stegen dejó al argentino Paulo Gazzaniga como único guardameta disponible, por lo que la llegada de Blanco aporta profundidad al plantel dirigido por Míchel. Según informó el Girona FC, la contratación del arquero gallego se produce bajo la figura de agente libre, una vez terminada su etapa en el fútbol francés.

Rubén Blanco cuenta con una trayectoria relevante en el fútbol español, ya que se formó en la cantera del RC Celta de Vigo y debutó en la máxima categoría con tan solo 17 años. Durante más de diez años defendió la portería del Celta en LaLiga, acumulando experiencia y minutos en la elite entre 2012 y 2022. Posteriormente, en 2022, cerró un acuerdo de cesión con el Olympique de Marsella; ya en la temporada 2023-24 el club francés oficializó su fichaje definitivo, según consignó Girona FC en el comunicado.

El Girona destacó varios aspectos del perfil de Blanco, entre ellos su bagaje competitivo en contextos de alta exigencia dentro de la liga española y su capacidad de organización y liderazgo en la defensa. El club señaló que estas cualidades lo convierten en un refuerzo fiable para afrontar el tramo más relevante de la campaña. Los dirigentes del equipo subrayaron la madurez táctica que el portero aportará a la plantilla, en un escenario donde los resultados cobran especial importancia para las aspiraciones del club en la temporada, según publicó el Girona.

La llegada de Blanco se enmarca en una estrategia destinada a garantizar la estabilidad bajo palos tras la inesperada ausencia de ter Stegen, cuyo periodo de recuperación se prolongará hasta que finalice la temporada. El Girona consideró la experiencia acumulada del gallego como un elemento clave para el rendimiento colectivo en los próximos compromisos, al permitir mayor rotación y competencia en una posición considerada crítica.

El contrato de Rubén Blanco con el Girona FC prevé su permanencia hasta el cierre de la campaña, cubriendo las funciones del guardameta mientras dura la baja médica de ter Stegen y aportando una solución inmediata a la plantilla. Según reiteró el club catalán, el fichaje se formalizó en condición de jugador libre, tras la desvinculación del portero del Olympique de Marsella.

A lo largo de su carrera, Blanco ha afrontado diferentes retos tanto en el fútbol español como en la liga francesa. Su paso por el RC Celta de Vigo abarcó más de una década en la primera división, y durante su estancia en el Olympique de Marsella adquirió experiencia internacional, enfrentando competiciones de alto nivel. El Girona subrayó que estos antecedentes resultan valiosos para afrontar el calendario restante, que concentra una carga decisiva de partidos para los objetivos del club.

Con la incorporación de Rubén Blanco, el Girona pretende minimizar el impacto de la lesión de su portero titular y reforzar la lucha por sus metas en las jornadas finales de la temporada. La plantilla queda complementada con un portero de dilatada trayectoria en el fútbol nacional e internacional, en un movimiento que responde a la necesidad urgente de cubrir una baja prolongada bajo los tres palos, según comunicó el club catalán.

