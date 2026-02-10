Level lanza una oferta para volar a Estados Unidos y Chile desde 209 euros por San Valentín

El costo de los vuelos varía según el destino: la ruta entre Barcelona y San Francisco se ofrece por 209 euros por trayecto, mientras que la conexión a Los Ángeles parte desde los 229 euros por trayecto y el viaje a Santiago de Chile tiene un precio inicial de 339 euros por trayecto. Según informó el comunicado difundido por la aerolínea Level este martes, la campaña busca atraer a viajeros que deseen aprovechar el periodo de San Valentín para desplazarse a destinos internacionales.

Level ha puesto en marcha esta promoción con motivo del Día de San Valentín, dirigida a quienes buscan alternativas económicas para viajes transatlánticos directos desde el aeropuerto de Barcelona. Tal como consignó el comunicado, la intención de la aerolínea es facilitar el acceso a destinos relevantes en Estados Unidos y Sudamérica, con rutas directas a ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Santiago de Chile. La compañía señala que los billetes promocionales están dirigidos tanto a quienes viajan por turismo como a quienes desean reencontrarse con amigos o familiares al otro lado del Atlántico.

De acuerdo con lo publicado, Sara Cadena, responsable de Brand and Marketing de Level, explicó que el objetivo es motivar a los pasajeros “a vivir experiencias únicas, descubrir nuevos destinos y convertir cada viaje en un recuerdo inolvidable”. Level destacó que esta promoción forma parte de sus esfuerzos por incentivar los viajes internacionales durante fechas señaladas, como el 14 de febrero.

El anuncio de esta campaña ocurre en un contexto de recuperación gradual de la movilidad aérea internacional, con la reactivación de rutas de larga distancia desde la capital catalana. Según detalló Level, la oferta se centra en trayectos directos con salida desde Barcelona, lo que permite evitar escalas y reducir los tiempos de viaje hacia destinos destacados en América del Norte y Sudamérica.

La aerolínea informó que los precios promocionales aplican para reservas realizadas durante un periodo concreto, sujeto a la disponibilidad de asientos y fechas de viaje indicadas en los términos de la campaña. El comunicado puntualizó que la campaña responde tanto a la búsqueda de mayor conectividad entre Europa y América como al objetivo de la compañía de hacer el viaje accesible a un mayor número de personas durante celebraciones señaladas.

Level recordó en la comunicación que sus vuelos entre Barcelona y las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y San Francisco representan la principal puerta de entrada directa a la costa oeste de Estados Unidos desde España, mientras que la ruta a Santiago de Chile conecta de manera directa la capital catalana con uno de los principales destinos en Sudamérica. Según agregó la aerolínea, las frecuencias y horarios previstos en la campaña buscan adaptarse a las necesidades de quienes planean escapadas de corta estancia o viajes de mayor duración.

En su comunicado, Level señaló también la relevancia de estas ofertas en el contexto de las fechas festivas relacionadas con el Día de los Enamorados, apelando al interés por viajes de experiencias compartidas o vacacionales. La empresa comunicó que la estrategia está enfocada en dar respuesta a la demanda de viajeros interesados en aprovechar precios reducidos para volar a ciudades con atractivos turísticos y culturales destacados tanto en Estados Unidos como en Chile.

Finalmente, la compañía indicó que la campaña forma parte de su calendario de ofertas estratégicas, que cada año busca generar incentivos adicionales para la reserva anticipada de billetes y estimular el tráfico de pasajeros en rutas intercontinentales directas desde Barcelona, según reportó Level.