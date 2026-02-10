Isa Pantoja lanza un demoledor mensaje a su madre: "Quien no quiera a mis hijos, no me quiere a mí"

Isa Pantoja continúa abriendo su corazón en 'Decomasters', y después de que en el último programa Asraf Beno revelase el feo que le hizo Isabel Pantoja al despreciar la sopa marroquí que le llevó a Cantora con toda su ilusión poco después de empezar su relación con su hija, ahora ha sido la peruana la que se ha sincerado sobre la nula relación que tiene con la tonadillera.

En la tercera entrega del programa, en la que Andrea y Bruno se han convertido en los primeros expulsados de la edición tras el abandono voluntario de la semana pasada de María Zurita por sus problemas de espalda -provocando que también su compañera Antonia Dell'Atte finalizase antes de lo esperado su paso por el reality de TVE- los concurantes se han desplazado a Málaga para reformar, con un presupuesto de 12.000 euros, dos chiringuitos de playa.

Ha sido mientras limpiaban las mesas y sillas del local cuando Samantha Vallejo-Nágera -en el equipo de Isa, capitaneado por Mar Flores y Carlo Costanzia- le ha preguntado a la hermana de Kiko Rivera por su "vínculo" con Málaga, reabriendo así una brecha que parece que todavía duele demasiado. Como ha rememorado, Marbella fue su hogar mientras su madre fue pareja de Julián Muñoz, para el que no tiene más que buenas palabras: "Conmigo era genial. Para mí era como una figura paterna", ha revelado, reconociendo que a pesar de que ella entonces era feliz, su relación con el exalcalde trajo demasiados problemas a la vida de la cantante de 'Marinero de luces'.

Muy emocionada, Isa también se ha sincerado sobre cómo vivió su primer embarazo, con 17 años, en Cantora. "No me dejaban salir, ni tener novio, ni nada. Lo viví en Cantora y lo pasé súper mal. Con mi familia no tengo buena relación, o mejor dicho, ellos no la tienen conmigo. Y me quedé sola", ha explicado al borde de las lágrimas, revelando que a pesar de su fría relación con su abuela y con su tío Agustín Pantoja, su madre se fue a grabar un disco a México y la dejó sola durante buena parte del embarazo.

Volviendo al presente, la jovan ha revelado que "no tengo relación con mi madre. Nada. Cero", Y aunque no sabe si Asraf tiene algo que ver en que Isabel cortase de raíz el contacto, cree que no es una "justificación" para lo que ha sufrido. "Quien no quiera a mis hijos, a mí no me quiere" ha sentenciado dolida, dejando claro que no perdona a la tonadillera que no se preocupe por Alberto (11) y el pequeño Cairo, al que ni siquiera conoce.

Además, ha confesado que está harta de que le digan que "el tiempo lo cura todo". "Cuando tienes una relación tóxica, mala o negativa, ya sea con un familiar, una pareja o un amigo, esa relación hay que cortarla" ha zanjado demoledora.