Irlanda confirma que cinco o seis ciudadanos irlandeses se encuentran detenidos en EEUU en redadas del ICE

La preocupación por las condiciones en las que permanecen ciudadanos irlandeses bajo custodia en centros de detención de Estados Unidos cobró relevancia tras la denuncia pública de Seamus Culleton, quien afirmó haber temido por su vida dentro de una instalación en Texas. La cadena irlandesa RTE difundió su testimonio, donde relató detalles sobre su arresto en Boston el pasado septiembre y su posterior traslado al sur del país, generando debate en Irlanda respecto a la actuación de los servicios diplomáticos y los procedimientos de las autoridades estadounidenses. En ese contexto, el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, confirmó la detención de entre cinco y seis nacionales irlandeses en el marco de recientes operativos federales, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Durante su intervención en la Asamblea Irlandesa (Dáil), Martin detalló que los casos de ciudadanos arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentan características muy diferentes entre sí, por lo cual los servicios consulares irlandeses abordan cada situación de manera personalizada. El jefe de gobierno expuso que existe comunicación permanente con las agencias estadounidenses con el objetivo de encontrar soluciones para los afectados, tal como reportó Europa Press.

El endurecimiento de los operativos migratorios y la campaña de detenciones desencadenada en territorio estadounidense suscitaron inquietud entre las autoridades irlandesas, que han seguido con atención los reportes sobre el trato brindado a sus conciudadanos. Martin manifestó inquietud por el impacto de la aplicación de la ley migratoria sobre la comunidad irlandesa indocumentada en el país norteamericano y subrayó que este asunto constituye un foco de preocupación mucho antes del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

Europa Press informó que el primer ministro evitó anticipar si planteará el tema de los arrestos y las condiciones de los irlandeses detenidos durante su próximo encuentro con Trump en la Casa Blanca, previsto en torno al día de San Patricio, el 17 de marzo. Aunque la comunidad irlandesa se mantiene expectante frente a la gestión que se realice a nivel diplomático, Martin advirtió que cualquier acción debe diseñarse con el objetivo de no poner en riesgo la situación de quienes siguen retenidos.

El caso de Seamus Culleton alimentó la controversia pública por el tratamiento que reciben los inmigrantes irlandeses detenidos en centros estadounidenses, en especial después de que denunciara sentirse amenazado durante su permanencia en Texas. Los servicios consulares irlandeses, conforme reiteró Martin, buscan brindar asistencia efectiva a cada uno de los arrestados, evaluando las particularidades y necesidades individuales.

La ministra de Exteriores, Helen McEntee, intervino el mismo martes para precisar que el número de irlandeses afectados por los operativos migratorios representa solo una fracción pequeña respecto al total de la comunidad residente en Estados Unidos. Según publicó Europa Press, McEntee insistió en que las embajadas y consulados irlandeses en territorio estadounidense mantienen su disposición total para ayudar a cualquier ciudadano que requiera apoyo y que esa información se ha comunicado con claridad a la población. La ministra subrayó que únicamente un número reducido de personas se ha presentado hasta el momento para solicitar asistencia consular relacionada con detenciones del ICE.

Europa Press consignó que tanto el primer ministro como la ministra de Exteriores destacaron la diversidad de situaciones entre los casos detectados, lo que exige una respuesta ajustada a las circunstancias particulares. Las autoridades irlandesas refirieron que seguirán de cerca la evolución de las detenciones y continuarán la interlocución con sus contrapartes estadounidenses para buscar alternativas que protejan los derechos y la seguridad de los ciudadanos irlandeses implicados en los procedimientos migratorios.