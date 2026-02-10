Agencias

Irán defiende que Omán acoja las negociaciones con EEUU: "No hubo ningún acuerdo para reunirnos en otro lugar"

Irán ha defendido que Omán acoja las negociaciones nucleares con Estados Unidos, tras recalcar que "no hubo ningún acuerdo para reunirse en otro lugar", pese a la mediación ejercida los días previos por Turquía que alimentaron el escenario de un encuentro en Estambul.

"La realidad es que no hubo ningún acuerdo para celebrar esta reunión en ningún otro lugar que no fuera Omán", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA.

De esta forma ha reivindicado el papel de Mascate, pese a que varios países de la región habían expresado su disposición a acoger las conversaciones. "Dado que somos parte de las negociaciones, nuestra experiencia positiva con la mediación de Omán, nuestro enfoque de que el eje de las negociaciones ha sido y sigue siendo la cuestión nuclear, y por otras razones, se decidió que la sede de las conversaciones fuera Mascate", ha declarado.

En este sentido, ha recordado que Omán fue "el mismo lugar donde Estados Unidos desmanteló la mesa de negociaciones el pasado mes de junio", cuando las negociaciones se rompieron abruptamente con ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Baqaei ha agradecido "la buena voluntad y los buenos oficios" de los países de la región. Los auspicios de Turquía, junto a las declaraciones de Washington, abonaron la idea de que la cita podía suceder en Estambul.

Las jornadas previas a la reunión en Omán, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, mantuvo conversaciones con sus homólogos de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía. En la misma línea, el presidente, Masud Pezeshkian, contactó con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

