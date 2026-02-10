El presidente del CHJ niega en el Senado "vacío informativo" con el Pollo en la dana: "El SAIH publicaba los datos"

Durante la comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Senado sobre la gestión de la dana en Valencia, Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), destacó que, a pesar de la recopilación y publicación de datos por parte del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), las autoridades competentes no consultaron ni interpretaron la información disponible en el momento crítico. Según informó Europa Press, Polo sostuvo que la ausencia de consulta a estos datos fue determinante en el desarrollo del incidente del 29 de octubre de 2024.

Polo afirmó ante los senadores que entre las 18:00 y las 18:43 horas de ese día no existió un “vacío informativo”, debido a que el SAIH mantenía actualizados y accesibles los datos sobre la situación hidrológica. De acuerdo con Europa Press, el presidente de la CHJ recalcó que los protocolos internos de la Confederación funcionaron conforme a lo previsto durante la tarde de la emergencia, y enfatizó que la falla no residió en la comunicación ofrecida por su institución, sino en la gestión y utilización de la información por parte de otros responsables.

El presidente de la CHJ explicó que, según lo dispuesto por la Directiva Básica de Planificación de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones, la planificación y coordinación de la respuesta corresponde a protección civil. Sobre este punto, Polo declaró que el problema esencial fue la falta de una previsión adecuada por parte de los órganos pertinentes. Añadió que propuso reunirse con la Secretaría responsable de protección civil en Valencia para revisar la interpretación y el uso de la información, pero no obtuvo respuesta a su petición, publicó Europa Press.

El responsable de la CHJ aclaró además que en ningún momento transmitió al Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrada— que la presa de Forata estuviera en riesgo inminente de colapso. Su comunicación indicó que, por el ritmo de llenado registrado, podía existir una posibilidad de que el agua superara la coronación de la presa y motivó la emisión de un aviso preventivo a la población. Relató ante la comisión que, tras recibir la negativa a una evacuación por parte de la consellera Salomé Pradas, insistió en que se difundiera un mensaje recomendando a los ciudadanos resguardarse en pisos altos.

En respuesta a consultas del senador Enric Xavier Morera, de Compromís, Polo subrayó la dificultad inherente en predecir el momento preciso de llegada de una crecida, ya que este tipo de fenómenos naturales pueden generarse de manera repentina. “Las crecidas se crean muy rápido”, puntualizó durante la sesión, según consignó Europa Press.

Uno de los momentos de mayor tensión de la comparecencia se produjo durante la intervención del senador del Partido Popular, Luis Javier Santamaría. El senador reprochó a Polo la supuesta falta de aviso personal a los afectados por la dana en el barranco del Pollo y cuestionó la no ejecución de obras hidráulicas comprometidas en zonas vulnerables como el barranco del Poyo. Asimismo, acusó a Polo de anteponer motivos partidistas vinculados al PSOE y criticó la asignación de responsabilidades presupuestarias a Madrid.

Santamaría alegó que de haberse completado las infraestructuras hidráulicas previstas, probablemente no habría sido necesario alertar a la población cuya vida estuvo en peligro a causa de la crecida. El senador 'popular' sostuvo también que el mecanismo de emergencia establecido resulta insuficiente, describiendo un procedimiento en el que un bombero forestal debe verificar el estado del río Turia para luego informar a las autoridades, reprodujo Europa Press.

Frente a estos cuestionamientos, Polo defendió la actuación de la CHJ e indicó que toda la información se facilitó a los organismos de emergencias “en todo momento”. También rechazó las críticas sobre la tardanza en la interpretación de los datos hidrológicos, asegurando que el organismo se ajustó a los protocolos recogidos en el plan de inundaciones vigente, idéntico al implementado por administraciones anteriores. “Es lo que pone el plan de inundaciones. Es el mismo que pone cuando usted era conseller. Si no le gustaba, haberlo cambiado”, respondió Polo según Europa Press, ante la acusación de Santamaría sobre una supuesta demora de 45 minutos por parte de la CHJ.

Polo sostuvo a lo largo de su intervención que la clave para una correcta gestión de este tipo de crisis radica en la adecuada definición de competencias y responsabilidades. Criticó la existencia de lo que denominó una “realidad paralela, fáctica y normativa” entre distintos cargos y organismos y advirtió sobre la dificultad de alcanzar conclusiones útiles en la comisión si no se clarifica el “marco competencial” ni las actuaciones que cada entidad debe realizar ante una emergencia de esta naturaleza.

Europa Press detalló también que la senadora del PSOE, Cristina Moreno, se alineó con el diagnóstico de Polo sobre la gestión de la dana. Moreno preguntó sobre la disposición del Partido Popular para convocar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a las víctimas de la catástrofe a las sesiones de la comisión.

A lo largo de la comparecencia, los intercambios entre Polo y el senador Santamaría abordaron cuestiones de planificación, competencias, asignación de fondos, ejecución de obras hidráulicas y comunicación con los organismos de emergencia durante las jornadas anteriores y posteriores al episodio de lluvias extremas de finales de octubre de 2024. El diálogo evidenció desacuerdos sobre la responsabilidad en la gestión, la suficiencia de las medidas preventivas, la rapidez en la difusión de alertas y la interpretación de datos técnicos disponibles en situaciones de emergencia hídrica, recogió Europa Press.