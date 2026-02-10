Agencias

El Inter Miami, el club más valioso de la MLS, según Sportico

El Inter Miami CF ha sido reconocido como el club más valioso de la Major League Soccer (MLS), según el último informe de valoraciones publicado por Sportico, medio de referencia en la industria global del deporte.

La franquicia de Florida alcanza una valoración de 1.450 millones de dólares -1.219 millones de euros-, lo que supone un crecimiento interanual del 22%, el mayor de toda la liga norteamericana. Se trata de la primera vez que el Inter Miami lidera el ranking económico de la MLS.

El informe destaca el impacto estructural del club tanto a nivel deportivo como de negocio, impulsado por el crecimiento de ingresos locales, el aumento del valor de la marca y la proyección internacional de la liga.

En términos globales, la MLS alcanza un valor medio por club de 767 millones de dólares -644 millones de euros-, con cinco franquicias ya por encima del umbral de los 1.000 millones -840 millones de euros-. El estudio también subraya una creciente brecha entre los clubes con mayor capacidad de generación de ingresos y el resto de la liga.

EuropaPress

