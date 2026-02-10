El Gobierno de Zimbabue aprueba una enmienda para extender dos años más el mandato del presidente

La propuesta de reformar el mecanismo de elección presidencial en Zimbabue incluye un cambio relevante: la selección del jefe de Estado recaería en el Parlamento mediante una mayoría de dos tercios, en vez del sistema de sufragio directo que ha regido hasta ahora. La iniciativa también busca ampliar el ciclo presidencial de cinco a siete años, lo que implicaría una prórroga en el cargo para Emmerson Mnangagwa, el actual mandatario. Según informó el medio ZBC, el ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, presentó el proyecto durante una sesión del gabinete en Harare, donde expuso los fundamentos de la reforma y su justificación política y administrativa.

El medio ZBC recogió declaraciones oficiales en las que se describe que la intención de esta reforma apunta a reducir las perturbaciones causadas por los procesos electorales, fortalecer la continuidad de las políticas estatales y otorgar un margen temporal más amplio para la materialización de proyectos nacionales a largo plazo. El proyecto además se sustenta en el objetivo de promover la estabilidad tanto política como económica, en un contexto donde el debate acerca de la permanencia de Mnangagwa al frente del Ejecutivo genera divisiones en el ámbito local e internacional.

La polémica sobre la permanencia prolongada del presidente tiene antecedentes inmediatos. Según publicó la cadena ZBC, la propuesta presentada se produce luego de que el partido gobernante ZANU-PF aprobara en octubre una enmienda a la Constitución de 2013 para extender el mandato presidencial hasta el año 2030, lo que ha sido calificado por la oposición como una transgresión al marco legal vigente. Las críticas de la oposición enfatizan que la reforma sería incompatible con la Carta Magna, que estipula un máximo de dos mandatos de cinco años cada uno para el jefe de Estado.

De acuerdo con diversos reportes, Emmerson Mnangagwa accedió al poder tras el derrocamiento de Robert Mugabe mediante el golpe de Estado de 2017. Posteriormente, en agosto pasado, consiguió un segundo mandato en la contienda electoral presidencial, con el respaldo del 52 por ciento de los votos. Según consignó la cadena ZBC, estos resultados fueron cuestionados por el principal líder de la oposición, Nelson Chamisa, de la Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), quien se alzó con el 44 por ciento de los sufragios y denunció irregularidades durante el proceso electoral.

El contexto político interno se ha visto marcado por las tensiones derivadas de la sucesión en el seno del ZANU-PF, el partido en el poder. Desde que asumió la presidencia, Mnangagwa ha afrontado presiones tanto internas como externas para clarificar su posición respecto a un eventual tercer mandato, posibilidad que la Constitución actual impide. Aunque el mandatario declaró en el pasado su renuncia a aferrarse al cargo, en los últimos meses sus partidarios han promovido abiertamente la idea de que permanezca al frente del Ejecutivo, según detalló el medio ZBC.

El principal contendiente para una eventual sucesión, Constantino Chiwenga, exgeneral del Ejército y figura central en el golpe de 2017, ha enfrentado acusaciones recientes de traición. Este escenario añade incertidumbre respecto al futuro inmediato del liderazgo político en Zimbabue, especialmente considerando la relevancia que la figura de Chiwenga tiene en la estructura del partido gobernante.

La Constitución de Zimbabue establece, hasta ahora, un límite de dos quinquenios para cada presidente. Las enmiendas propuestas, tanto en la duración del mandato como en el modo de elección, significarían una alteración de fondo en el sistema institucional vigente desde 2013. Tras la presentación formal del proyecto en el gabinete y la discusión mediática de sus alcances, la sociedad y la clase política permanecen atentas al curso del debate parlamentario y a las reacciones en distintos sectores, que oscilan entre el apoyo a la estabilidad que promete la reforma y las advertencias sobre sus implicaciones para la democracia en el país africano.