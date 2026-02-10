Agencias

Detenidos tres militares en redadas en Corea del Sur por una incursión con drones en Corea del Norte

Guardar

Las autoridades de Corea del Sur han arrestado este martes a tres altos cargos militares y a tres civiles en cerca de una veintena de redadas ejecutadas al hilo de una investigación sobre los servicios de Inteligencia militar y nacional para hallar a los responsables de una incursión de drones en el espacio aéreo de Corea del Norte.

El grupo de trabajo conjunto de investigación, integrado por agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, ha anunciado que ha llevado a cabo órdenes de registro y de incautación en 18 lugares, incluidas ubicaciones vinculadas al Comando de Inteligencia de Defensa y al Servicio de Inteligencia Nacional, así como las residencias y las oficinas de los sospechosos, según un comunicado recogido por la agencia surcoreana Yonhap.

Asimismo, ha informado de la detención de un mayor y un capitán de Inteligencia y un capitán de las filas regulares que habrían participado en la infiltración de drones en el espacio aéreo norcoreano, por lo que han sido acusados de violar la Ley de Seguridad Aérea.

Con todo, el grupo de trabajo también ha acusado a tres civiles en la misma trama: el CEO y el director de la compañía de Drones Estel Engineering --este último, señalado como el principal responsable de la incursión--, y un empleado del Servicio de Inteligencia Nacional. Según la propia agencia Yonhap, están acusados de traición.

Las investigaciones tienen lugar después de que Pyongyang acusara a Seúl de lanzar un dron sobre la ciudad de Kaesong en enero, una acusación de la que el Gobierno surcoreano se desentendió en un primer momento y que fue comparada por el presidente Lee Jae Myung con "disparar un tiro al Norte".

Cabe recordar que el expresidente Yoon Suk Yeol está siendo actualmente juzgado por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después, un plan que habría incluido el lanzamiento de drones hacia espacio aéreo norcoreano a fin de exacerbar las tensiones entre ambos países y justificar así el fallido proyecto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lavrov critica que Trump "en la práctica" no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

El jefe de la diplomacia rusa acusó al gobierno estadounidense de mantener restricciones y castigos a Moscú pese a compromisos previos, además lamentó que persistan medidas unilaterales como sanciones financieras y operativos contra buques petroleros rusos

Lavrov critica que Trump "en

El Rey preside la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política a Capitolina Díaz

En una ceremonia en la Galería de las Colecciones Reales, Felipe VI entregó la distinción a Capitolina Díaz Martínez, reconocida por su brillante carrera y por impulsar el avance de las ciencias sociales y la igualdad en España

El Rey preside la entrega

El Teatro Central acoge el estreno de 'Último helecho', de François Chaignaud y Nina Laisné

Reconocidas figuras internacionales como François Chaignaud, Nina Laisné y Nadia Larcher presentan una innovadora pieza que fusiona géneros tradicionales sudamericanos, música y danza en una propuesta visual y sonora, según la programación del referente andaluz

El Teatro Central acoge el

La brasileña JBS invierte 126 millones de euros en establecer un centro de producción de proteínas en Omán

La empresa sudamericana formalizó una alianza estratégica con un holding local para crear una plataforma exportadora de alimentos halal, prevé generar miles de empleos en varios sectores y desarrollar dos complejos industriales clave en la región

La brasileña JBS invierte 126

Vox pedirá a Manzanos que se pronuncia sobre Mercosur en el próximo pleno parlamentario coincidiendo con la 'tractorada'

La formación liderada por Santiago Abascal solicita aclaraciones a la responsable regional sobre el futuro del sector agrícola en el marco del acuerdo comercial internacional, mientras exige acciones frente al encarecimiento de productos y precariedad laboral en La Rioja

Vox pedirá a Manzanos que