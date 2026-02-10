Detenidas 15 personas en Países Bajos acusadas de difundir propaganda de Estado Islámico

El principal implicado en la red de difusión de propaganda del Estado Islámico en Países Bajos había sido capturado desde el 20 de enero, pero la reciente operación policial incluyó a otros quince sospechosos cuyas actividades se seguían investigando. Según informó la cadena neerlandesa NOS, las fuerzas de seguridad de Países Bajos desplegaron el martes un operativo en nueve localidades distintas, realizando detenciones vinculadas con la diseminación de mensajes extremistas y llamados a cometer atentados, a través de diversas plataformas digitales.

De acuerdo con la información publicada por NOS, la Policía neerlandesa identificó un conjunto de quince personas, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 53 años. Entre los arrestados figuran cuatro menores de edad. El medio detalló que la mayoría de las detenciones ocurridas durante este despliegue se realizaron en la ciudad de La Haya, donde cuatro individuos quedaron bajo custodia. La extensión del operativo permitió a las autoridades actuar de forma simultánea en diversas regiones, reflejando la dispersión geográfica de los presuntos implicados.

El grupo de arrestados se componía principalmente de individuos de origen sirio, en total 13 personas, mientras que otros tres tenían nacionalidad neerlandesa, reportó NOS. Estos sospechosos utilizaban principalmente plataformas digitales y redes sociales, mencionando específicamente a TikTok, como canales para la difusión de contenidos propagandísticos ligados al Estado Islámico. Según consignó la policía a NOS, los mensajes generados por este colectivo no solamente alentaban la ideología de la organización, sino que también exhortaban a cometer atentados.

La cadena NOS detalló que en agosto del año pasado, la policía había detectado que varios de estos mensajes alcanzaron más de 100.000 visualizaciones, lo que activó la alarma de los cuerpos de seguridad y generó la apertura de una investigación formal. A raíz de estos hallazgos, los equipos especializados rastrearon las publicaciones y las conexiones entre los responsables, desarrollando una labor coordinada que terminó con la serie de detenciones anunciadas.

Con estos quince nuevos arrestos, la cifra total de sospechosos en la causa se eleva a dieciséis, sumando al individuo detenido en enero. Las autoridades neerlandesas continúan la investigación para esclarecer el alcance total de la red y posibles ramificaciones. La policía neerlandesa subrayó ante la cadena NOS que el uso de redes sociales como medio de captación y radicalización representa un desafío importante para las fuerzas de seguridad, tanto por la rapidez en la diseminación de mensajes como por la dificultad de identificación de los operadores tras las cuentas digitales.

La investigación y los arrestos forman parte de un esfuerzo más amplio en Países Bajos y en Europa por contener la propagación de propaganda extremista y frenar los intentos de adoctrinamiento a través de internet. Según relata NOS, las autoridades no descartan la posibilidad de nuevas actuaciones conforme avancen las pesquisas sobre las conexiones y el uso de plataformas sociales por parte de colectivos radicalizados.