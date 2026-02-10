Agencias

China apoya a Cuba y critica la "interferencia extranjera" y las "prácticas inhumanas" contra la isla

Guardar

El Gobierno de China ha recalcado este martes su "firme apoyo" a Cuba y ha criticado la "interferencia extranjera" y las "prácticas inhumanas" contra la isla, en medio de la escasez de combustible a raíz del bloqueo de Estados Unidos a los envíos desde Venezuela tras su ataque de enero contra el país sudamericano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

"China apoya firmemente a Cuba en su protección de la soberanía nacional y la seguridad, y se opone a la interferencia extranjera", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha destacado que Pekín "rechaza firmemente las acciones y prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo".

"China dará, como siempre, apoyo y asistencia, dentro de nuestras capacidades", ha sostenido, al tiempo que ha manifestado que Pekín no cuenta por ahora con informaciones que apunten a la presencia de chinos atrapados en Cuba por la suspensión de vuelos a causa de la escasez de combustible para aviones, según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Las palabras de Lin han llegado un día después de que el Kremlin confirmara contactos con La Habana para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afeó el lunes a Estados Unidos las "injustas" presiones que ejerce para entorpecer la entrega de petróleo a Cuba y aseguró que las autoridades seguirán trabajando a través de los cauces diplomáticos para reanudar estos envíos, después de que México anunciara el envío de ayuda humanitaria a la isla a través de dos buques de la Armada, en los que se transportaron unas 814 toneladas de víveres.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Un hombre perdió la vida durante un bombardeo en Beit Lahia, informaron autoridades locales, mientras aumentan las tensiones pese a la tregua alcanzada con Hamás y siguen creciendo las cifras de fallecidos y heridos en Gaza

Israel mata a un palestino

Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

Usuarios de la plataforma han experimentado una notable disminución en el estándar visual tras la eliminación de avanzadas mejoras de renderizado, una medida impulsada por fallos judiciales que afecta a clientes de varios países europeos, según informes recientes

Una disputa por infracción de

Albares impone la Gran Cruz de Isabel la Católica a Sánchez-Albornoz: "Pocos han hecho tanto por la nación española"

Reconocido por su lucha a favor de la democracia durante el exilio y su liderazgo en la creación del Instituto Cervantes, el historiador recibe un homenaje destacado por su incansable compromiso con los derechos humanos y el fomento cultural

Albares impone la Gran Cruz

Entra en vigor en Afganistán la prohibición de importar medicamentos procedentes de Pakistán

Las autoridades del país han activado restricciones para impedir el acceso de productos farmacéuticos paquistaníes, exigiendo opciones legales y seguras ante el agravamiento del conflicto fronterizo, según fuentes oficiales, en medio de advertencias sobre posibles alteraciones comerciales

Entra en vigor en Afganistán

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

El banquero francés dejará su función al frente del organismo monetario tras más de una década, adelantando el final de su segundo mandato, para liderar una organización social, mientras el presidente Macron deberá proponer un sucesor

François Villeroy de Galhau dimitirá