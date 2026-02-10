Auditores europeos advierten de riesgos financieros en la ayuda a Ucrania prevista en el próximo presupuesto

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este martes de riesgos financieros y de control en la ayuda a Ucrania prevista en el nuevo presupuesto de la UE para 2028-2034 y ha señalado que el volumen de préstamos contemplado podría aumentar el recurso al endeudamiento europeo y afectar al margen presupuestario si no se establecen provisiones suficientes.

En su dictamen sobre el nuevo instrumento de acción exterior 'Europa Global', el Tribunal señala que la dotación prevista para este instrumento no está respaldada por un análisis cuantitativo que justifique su importe y advierte de que su diseño podría tener implicaciones para la gestión financiera de los fondos de la UE.

Tal y como explican los auditores, la propuesta de la Comisión prevé que nuevo fondo para la acción exterior agrupe en un único marco la ayuda humanitaria, la financiación a países vecinos, la ayuda de preadhesión y los distintos instrumentos de apoyo a Ucrania, con el objetivo de simplificar y concentrar la acción exterior en el próximo presupuesto a largo plazo.

En este contexto, los auditores destacan que podrían concederse hasta 100.000 millones de euros a Kiev durante el período de 2028-2034, en forma de préstamos y otros mecanismos financieros, lo que obligaría a la UE a aumentar su endeudamiento en los mercados y podría afectar al margen presupuestario si no se establecen provisiones para cubrir posibles pérdidas.

De la misma forma, cuestionan que la cuantía total del instrumento propuesta no esté respaldada por un análisis técnico detallado que justifique su importe y advierten de que la mayor flexibilidad para adjudicar directamente contratos de inversión podría reducir las garantías de competencia y transparencia.

Asimismo, el Tribunal indica que los procedimientos para aprobar determinados mecanismos financieros --como los préstamos basados en políticas o los planes basados en el rendimiento-- no prevén una participación efectiva del Parlamento Europeo y del Consejo, e insiste en que el nuevo reglamento debería reconocer explícitamente sus derechos de auditoría para asegurar un control adecuado.

RIESGOS DE CONTROL EN EL FONDO PARA EMERGENCIAS SANITARIAS

En un segundo dictamen, los auditores analizan la ampliación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que integraría en un mismo marco la protección civil y la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias dentro del presupuesto 2028-2034.

En este caso, critican que el aumento presupuestario no vaya acompañado de un análisis de costes que lo justifique y alertan de riesgos de control y cumplimiento vinculados al uso generalizado de financiación no vinculada a los costes, así como de posibles problemas de coordinación con otros programas europeos.

Las propuestas forman parte del paquete legislativo presentado por el Ejecutivo comunitario el pasado mes de julio para configurar el presupuesto a largo plazo de la UE, que deberá ser negociado en los próximos meses por el Parlamento Europeo y el Consejo.