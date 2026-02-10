Adelante reclama "arrimar el hombro" ante el acuerdo UE-Mercosur y avisa que "los pequeños agricultores pierden siempre"

La controversia respecto al uso de ingredientes foráneos en la producción local ejemplifica los desafíos actuales del sector agrícola andaluz. Según informó Europa Press, Begoña Iza, diputada autonómica de Adelante Andalucía, cuestionó que, a causa de los precios y políticas de mercado, en Andalucía se utilice almendra californiana en la elaboración de productos tradicionales como los mantecados. Este hecho, según Iza, refleja la paradoja de que la industria local opte cada vez más por materia prima importada, debido a un contexto de competencia internacional poco favorable para los pequeños y medianos agricultores andaluces.

De acuerdo con Europa Press, la diputada encabezó la representación de Adelante Andalucía durante la concentración de tractores en Sevilla, organizada por entidades agrarias en protesta contra el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Durante su intervención ante los medios, Iza afirmó que "los pequeños y medianos agricultores salen siempre perdiendo" frente a los efectos de tratados de libre comercio como el mencionado, por lo que insistió en la necesidad de escuchar sus reivindicaciones y fortalecer la defensa del producto local andaluz.

El medio Europa Press detalló que Adelante Andalucía realizó un llamado a la ciudadanía para priorizar la compra de productos andaluces de cercanía, subrayando la importancia de consumir artículos "seguros" y "de temporada". Esta petición, según las declaraciones recopiladas por Europa Press, busca incidir tanto en la acción individual de los consumidores como en el compromiso institucional, en un momento en que los productores andaluces se enfrentan a dificultades derivadas de la apertura comercial y de ayudas europeas reducidas.

Iza, citada por Europa Press, lamentó la "falta de apoyo y de escucha" hacia el campo andaluz, y señaló a la Junta de Andalucía y al Partido Popular por, en palabras suyas, "no escuchar" al sector pese a reclamar públicamente su defensa. Además, vinculó la situación de desamparo experimentada por los agricultores no solo con los efectos adversos del acuerdo UE-Mercosur, sino también con los recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), consolidando así una coyuntura difícil para quienes dependen de la agricultura en la región.

Durante su comparecencia, la representante de Adelante Andalucía expresó preocupación sobre el futuro del sector, citando la incertidumbre generada por la posibilidad de futuros acuerdos internacionales que puedan afectar aún más la viabilidad de las explotaciones familiares y la cadena agroalimentaria andaluza. Además, señaló la magnitud de las pérdidas recientes en las cosechas, atribuidas a una sucesión de borrascas que, según afirmó, han provocado que numerosos cultivos no puedan ser cosechados. Europa Press reportó que Iza estima que "se haya perdido el 50% de cultivos de cereal, de lechuga, de zanahoria y de forraje", y que la aceituna que aún permanecía en el árbol ahora se encuentra en el suelo, lo que podría agravar el balance económico del sector en los próximos meses.

La diputada de Adelante Andalucía, citada por Europa Press, instó a que "todas las administraciones se pongan de acuerdo" para responder de forma eficaz a la crisis agrícola. Insistió en que debe dejarse de lado la confrontación partidista y que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, las corporaciones municipales y las diputaciones deben actuar en conjunto para proteger los intereses de los agricultores ante el impacto de acuerdos comerciales y fenómenos meteorológicos. También subrayó la necesidad de asegurar la presencia de representantes del sector agrario andaluz en las negociaciones de futuros tratados internacionales, con el fin de defender sus intereses de manera directa.

Según lo publicado por Europa Press, desde Adelante Andalucía se considera que el apoyo institucional debe llegar en todas las instancias, siendo imprescindible que la administración autonómica forme parte de las mesas de negociación que decidan el futuro de la agricultura regional. El partido también reiteró que el tejido agroalimentario andaluz enfrenta actualmente una situación compleja por la confluencia de la liberalización comercial, la reducción de subvenciones y el deterioro de las producciones debido a eventos climáticos adversos, lo que demanda respuestas urgentes y coordinación entre todas las autoridades involucradas.

Europa Press consignó que, en el transcurso de la concentración en Sevilla, las demandas de los representantes del sector agrario y de los partidos afines apuntaron a la protección efectiva de los productos andaluces y al diseño de políticas que ofrezcan respaldo tangible a un colectivo que, según han defendido, resulta especialmente vulnerable frente a la globalización de los mercados y los efectos del cambio climático en la producción agrícola.