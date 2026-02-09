Sanidad ve "muy difícil de demostrar" que los 5 bebés hospitalizados en diciembre sean casos vinculados a la cereulida

Gullón, director general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, señaló que uno de los casos implicó la admisión de un bebé en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque explicó que los síntomas observados no corresponden de forma precisa con los que suelen asociarse a la intoxicación por la toxina cereulida. Esta observación antecede la cuestión principal: no existen pruebas concluyentes que vinculen los ingresos hospitalarios de cinco menores en diciembre con la toxina fabricada por la bacteria Bacillus cereus, según informó el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Gullón explicó que determinar un nexo directo entre la presencia de cereulida y los casos en cuestión resulta muy complicado. El funcionario detalló que el Ministerio de Sanidad ha evaluado la información reflejada en el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), en el que estaba documentada la notificación de estos episodios asociados supuestamente al consumo de productos de nutrición infantil contaminados con cereulida. Según el Ministerio, no ha sido posible confirmar en laboratorio que estos productos hayan sido la causa directa, lo que mantiene el caso en el terreno de la sospecha y no de la evidencia confirmada.

Gullón expuso dos razones principales por las que establecer esa relación causal resulta inviable hasta el momento. En primer lugar, existe un alto consumo de los productos de nutrición infantil bajo sospecha, pero la vigilancia epidemiológica no ha detectado un aumento de los casos que se esperaría si existiera una relación clara. Tal como indicó, "no hemos visto un incremento de casos esperados, es decir, no ha habido un aumento de diarreas de este tipo relacionadas con ello", aclaró según recogió el medio original.

En segundo lugar, el titular de Salud Pública explicó que las dosis de toxina requeridas para provocar los cuadros presentados deberían ser considerablemente elevadas y, en los análisis practicados a los menores afectados, no se hallaron rastros de cereulida u otros marcadores que apunten inequívocamente a Bacillus cereus como origen. Esto lleva a las autoridades sanitarias a dudar de que los episodios observados excedan los patrones de diarreas habituales y comunes entre lactantes, tal como publicó el medio.

El informe del ECDC motivó que el Ministerio de Sanidad reforzara la vigilancia y el contacto estrecho con las comunidades autónomas en busca de otros posibles casos que puedan surgir, según destacó Gullón. El funcionario también mencionó la coordinación permanente con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con el objetivo de aplicar medidas preventivas relativas a los productos sujetos a investigación. Gullón puntualizó que no es improbable que puedan identificarse más casos sospechosos en las próximas jornadas debido al refuerzo de los protocolos de detección.

En cuanto al desarrollo clínico de los episodios observados, el Ministerio de Sanidad señaló, según consignó la fuente, que la mayoría de los cuadros presentados se manifestaron como pequeñas diarreas y vómitos. Los cinco bebés afectados fueron ingresados y posteriormente dados de alta, lo que refuerza la hipótesis de cuadros leves dentro de los síntomas habituales en la población infantil. Esa circunstancia, conforme describió el funcionario, aleja la posibilidad de un brote masivo o de una situación alarmante, aunque la vigilancia se mantiene activa.

El contacto entre el Ministerio de Sanidad y los organismos autonómicos, según detalló el medio, contempla la necesidad de identificar patrones que puedan anticipar nuevas apariciones y la articulación de respuestas rápidas en el caso de detectar anomalías. El refuerzo en los controles y la ampliación de la vigilancia epidemiológica forman parte de la estrategia para evitar riesgos asociados a alimentos potencialmente peligrosos para los lactantes.

La decisión de mantener abierta la vigilancia y no descartar la aparición de más casos responde a los protocolos de seguridad que se activan ante sospechas sanitarias. Según informó el medio, ese procedimiento implica la colaboración entre salud pública y entidades dedicadas al control alimentario para minimizar el impacto de episodios vinculados a la alimentación infantil. Las declaraciones recogidas por el medio subrayan que, aunque los síntomas de los menores hospitalizados no coinciden por completo con los asociados tradicionalmente a la toxina cereulida, la alerta permanece vigente hasta descartar cualquier riesgo para la población infantil.

En resumen, el Ministerio de Sanidad mantiene la advertencia y refuerza las medidas de control sanitario frente a los casos de hospitalización de bebés con vómitos y diarreas en España, si bien la falta de resultados concluyentes en laboratorio y la ausencia de un incremento notable en los casos hacen difícil atribuir estos episodios a la toxina asociada al Bacillus cereus, según las distintas declaraciones y detalles recogidos del medio original.