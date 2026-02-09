Ministerio de Transportes y sindicatos llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

Entre las aspiraciones centrales de los representantes sindicales se encontraba el refuerzo de la inversión, el mantenimiento de infraestructuras y la mejora de las plantillas dentro del sector ferroviario. Según informó Europa Press, las partes implicadas alcanzaron un principio de acuerdo este lunes para suspender la huelga que había comenzado ese mismo día y que estaba prevista hasta el miércoles, aunque a las 16:00 horas aún no se había formalizado la desconvocatoria. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que comparte plenamente las declaraciones emitidas por los sindicatos, quienes calificaron el preacuerdo como “histórico” y enfatizaron avances sin precedentes en aspectos clave para los trabajadores y el sistema ferroviario.

El medio Europa Press detalló que tanto el Ministerio liderado por Óscar Puente como los sindicatos destacaron la importancia del diálogo sostenido durante la negociación. Desde Transportes reconocieron la actitud constructiva de las organizaciones de trabajadores y señalaron la capacidad de consenso demostrada en favor del sistema ferroviario. Los sindicatos subrayaron que, además del aumento de inversiones y la atención al mantenimiento, el pacto también contempla mejoras de personal, aunque indicaron que la desconvocatoria formal aún estaba pendiente de firma, por lo que la comunicación definitiva se haría durante la tarde.

Hasta ese momento, no todas las organizaciones participantes habían aceptado el preacuerdo. De acuerdo con Europa Press, Semaf (sindicato de maquinistas), CCOO y UGT, que en conjunto representan más del 80% del sector, integraban el bloque que impulsó el principio de acuerdo. Sin embargo, sindicatos como CGT, SF-Intersindical y Alferro mantenían sus convocatorias, por lo que las negociaciones proseguían abiertas para alcanzar una resolución integradora de la totalidad de los colectivos implicados.

Sobre la incidencia de la protesta, Europa Press reportó que Renfe situó en un 11,6% el seguimiento entre su plantilla en todas las operaciones, lo que abarca tanto los servicios de viajeros como de mercancías y actividades en talleres. Entre el turno nocturno y la mañana, la media se fijó en un 11,2%. Según la misma fuente, las compañías Iryo y Ouigo, que también ofrecen servicios ferroviarios en España, no informaron sobre el impacto de la huelga en sus operaciones.

Las repercusiones de los paros se tradujeron en cancelaciones y retrasos significativos. Según consignó Europa Press, en los servicios comerciales de largo recorrido, como AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, se cumplió el 80% del mínimo exigido, mientras que durante la mañana se cancelaron específicamente siete trayectos, repartidos en tres en el corredor Nordeste, dos en el Sur y dos en el Norte. Para mitigar las consecuencias entre los pasajeros afectados, Renfe estaba gestionando reubicaciones en otros trenes.

El preacuerdo también tiene consecuencias sobre los servicios de alta velocidad, donde la lista de servicios mínimos fijada en un 73% dejaba fuera a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de la huelga; por consiguiente, estos recorridos no contaban con garantía mínima de prestación.

En cuanto a los servicios públicos, la magnitud de las interrupciones fue especialmente alta en las redes de Cercanías, con Rodalies de Catalunya registrando un 42% de cumplimiento de los servicios mínimos y Cercanías Madrid llegando al 41,1%. Andalucía presentó un grado de prestación del 52,7%, y además vivió una combinación de supresiones de trayectos y complicaciones debidas a las condiciones meteorológicas, de acuerdo con los datos reportados por Europa Press.

A escala nacional, el servicio de Cercanías logró un cumplimiento del 62,6% de los mínimos establecidos. Las limitaciones impuestas en media distancia permitieron operar 1.277 de los 1.960 servicios, lo que equivale a un 65% de actividad, quedando sin garantizarse 683 rutas. Los criterios para las Cercanías estipularon un 50% para las horas de menor tráfico y un 75% en horas punta, con valores variables en Cataluña entre el 33% y el 66%. En el transporte de mercancías solo se consideró esencial el 21% de la operativa.

La disposición de Renfe de reubicar a los pasajeros afectados buscó atenuar el impacto entre los usuarios, mientras que la incertidumbre sobre la resolución definitiva persistía a falta de la firma oficial del acuerdo y la adhesión de todos los sindicatos. El medio Europa Press aclaró que existía el compromiso de informar puntualmente sobre la desconvocatoria a medida que progresaran las reuniones durante la tarde.