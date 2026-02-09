La UCI delega en la ITA el seguimiento de infracciones antidopaje y fallos de localización

El director general de la Agencia Internacional de Controles (ITA), Benjamin Cohen, evaluó que la plena transferencia de las funciones de gestión de resultados por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) hacia la ITA representa un mensaje contundente de confianza en la colaboración establecida. Según publicó la ITA, el ciclismo dispone actualmente del programa antidopaje más amplio implementado por una federación internacional, y atribuyó la decisión de la UCI a la amplia experiencia de los equipos legales y operativos de la agencia, así como a la consolidación del trabajo conjunto entre ambas entidades. La noticia fue anunciada por la UCI este lunes, en el marco del propósito de robustecer la protección de la integridad del deporte y garantizar la independencia en la lucha contra el dopaje a escala global.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Unión Ciclista Internacional, el traspaso de la supervisión de infracciones antidopaje y fallos de localización a la ITA fue aprobado por unanimidad durante la reunión del Comité Directivo de la UCI, desarrollada en Beveren, Bélgica, los días 29 y 30 de enero. La UCI destacó que esta medida constituye una etapa relevante orientada a consolidar la buena gobernanza, y subrayó que la decisión de entregar la gestión de resultados a una organización antidopaje independiente sigue la línea de la transferencia de actividades operativas antidopaje realizada a la ITA en 2021. Según consignó la UCI, se prevé que el cambio propicie un programa antidopaje sólido, autónomo y altamente profesional, en beneficio del ciclismo internacional.

El presidente de la UCI, David Lappartient, precisó que con la completa delegación de la gestión de resultados en la ITA se incrementa la integridad en el deporte y se avanza en el objetivo de una lucha antidopaje eficaz y disuasoria. Lappartient mencionó que esta decisión se conecta con los pasos dados desde la fundación en 2008 de la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF, por sus siglas en inglés), iniciativa creada para proporcionar autonomía al sistema antidopaje. Posteriormente, en 2013, la UCI fortaleció su marco normativo mediante la formación del Servicio Legal Antidopaje. A partir de 2021, se delegaron en la ITA tareas como la organización y ejecución de controles, la revisión de autorizaciones de uso terapéutico, la vigilancia de los pasaportes biológicos de los ciclistas, así como la recopilación de información e investigaciones asociadas.

“Cedemos con plena confianza la gestión de resultados a la ITA. De este modo, seguimos avanzando hacia una mayor integridad en nuestro deporte”, expresó Lappartient en declaraciones recogidas por la UCI. El dirigente remarcó la importancia de garantizar que los procedimientos y el seguimiento de posibles infracciones partan de una entidad dotada de independencia y capacidad técnica.

Por parte de la ITA, su director general, Benjamin Cohen, remarcó que la delegación total de estas competencias constituye “una poderosa señal de confianza” y evidencia la madurez que ha alcanzado la colaboración entre ambas instituciones. Cohen detalló que la estructura y los equipos de la ITA se encuentran preparados para ofrecer una gestión autónoma, consistente y ágil de los resultados relacionados con controles antidopaje y el seguimiento normativo. El responsable de la ITA afirmó: “Con esta delegación, la UCI demuestra un compromiso claro y a largo plazo para brindar a sus ciclistas el programa antidopaje más sólido posible”. Además, la ITA felicitó públicamente a la UCI por su decisión de fortalecer la independencia y reforzar el liderazgo en la protección del ciclismo limpio.

El medio reportó que la transferencia involucra la persecución y tramitación de infracciones antidopaje, así como la administración de situaciones en las que se produzcan fallos de localización, con el objetivo de blindar la transparencia y la confianza en los procesos regulatorios. Tanto la UCI como la ITA indicaron en sus comunicados que esperan que estas medidas generen un entorno que facilite la prevención y el castigo de prácticas irregulares, asegurando un terreno de competencia equilibrado para todos los atletas.

La reforma anunciada se inscribe en una trayectoria de cambios institucionales iniciados más de una década atrás por la UCI, orientados a distanciar las competencias antidopaje de los órganos rectores directos del ciclismo. El medio destacó que el liderazgo de la UCI en esta materia ha sido citado por especialistas y directivos del sector como un modelo de avance hacia sistemas globales de gobernanza más independientes en la supervisión de la salud y la ética deportivas.

Con la implementación de esta medida, la ITA asume mayores responsabilidades en la vigilancia de los casos y la aplicación de la normativa antidopaje, con la meta de establecer protocolos uniformes y rigurosos válidos a nivel internacional. La integración progresiva de estas tareas por parte de la ITA busca, de acuerdo a lo informado por la UCI, asegurar la confianza del público y de los deportistas en los procedimientos y decisiones relacionadas con la integridad en el deporte ciclista.