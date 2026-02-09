Agencias

La Fiscalía apunta que el opositor Guanipa fue detenido por incumplir "condiciones" de la excarcelación

El Ministerio Público en Venezuela solicitó a las autoridades que Juan Pablo Guanipa cumpla arresto domiciliario tras ser acusado de incumplir las condiciones legales que permitieron su salida de prisión, en medio de denuncias de su entorno familiar

El entorno familiar de Juan Pablo Guanipa denunció que el dirigente opositor fue privado de su libertad pocas horas después de haber recuperado la excarcelación de la que había gozado brevemente. Según informó el medio Europa Press, autoridades del Ministerio Público en Venezuela argumentaron que la detención se debió al supuesto incumplimiento de las condiciones legales vinculadas a su salida previa de prisión. Así, la Fiscalía solicitó formalmente a los tribunales que Guanipa pase a detención domiciliaria, revirtiendo el beneficio inicialmente otorgado.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía justificó su petición en virtud de sus atribuciones constitucionales y legales, alegando que tras verificarse el incumplimiento de las condiciones impuestas en la excarcelación, corresponde solicitar que se revoque la libertad provisional de Guanipa. El organismo añadió que la decisión se ajusta a las normas vigentes, las cuales prevén que las medidas cautelares deben ejecutarse bajo el cumplimiento estricto de obligaciones específicas, y que el incumplimiento habilita al órgano judicial a revocar o sustituir la medida.

En un comunicado citado por Europa Press, el Ministerio Público precisó que las medidas cautelares que fueron acordadas por los tribunales dependen de que el beneficiario respete todas las obligaciones establecidas, subrayando que ante cualquier falta se encuentra facultado para solicitar su revocatoria. Por ello, la Fiscalía notificó que la nueva solicitud busca que Guanipa permanezca bajo arresto domiciliario mientras continúan los procedimientos en su contra.

El caso de Juan Pablo Guanipa ha generado atención porque el político, exgobernador del estado Zulia e integrante del partido Primero Justicia, había conseguido la libertad después de encontrarse entre los últimos líderes de relevancia nacional detenidos en Venezuela. Europa Press detalló que la liberación de Guanipa, que se extendió por apenas doce horas, coincidió con la inminente promulgación de la ley de amnistía prevista para ser sancionada por el gobierno venezolano, una medida que se anticipa favorecerá la excarcelación de otros presos políticos en el país.

La detención de Guanipa tuvo lugar en el contexto político de las elecciones regionales y parlamentarias, pues el dirigente fue arrestado el pasado 23 de mayo de 2025, dos días antes de esos comicios, acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, de acuerdo con la información recogida por Europa Press. Antes de este arresto, Guanipa pasó diez meses en la clandestinidad luego de los comicios presidenciales de julio de 2024, lo que añadió complejidad a su situación judicial y política.

El medio europeo recordó que Guanipa, además de desempeñar la gobernación de Zulia, también se postuló en 2023 como candidato de Primero Justicia para las primarias opositoras, aunque su postulación no prosperó. En el escenario político actual, se le reconoce como un colaborador cercano de María Corina Machado, una de las referentes de la oposición venezolana.

El episodio más reciente, en el que la Fiscalía procede a pedir su arresto domiciliario apenas horas después de su exoneración temporal, ocurre en un clima de tensión sobre los derechos de los líderes opositores y la dinámica de liberaciones y encarcelamientos políticos en Venezuela. Europa Press reportó que las autoridades justifican cada acto alegando el respeto a las obligaciones procesales, mientras que entornos familiares y partidarios de los detenidos interpretan los hechos como represalias dentro de la disputa política interna.

