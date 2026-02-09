La brasileña JBS invierte 126 millones de euros en establecer un centro de producción de proteínas en Omán

La cárnica brasileña JBS ha invertido 150 millones de dólares (126 millones de euros) en establecer un centro de producción de proteínas en Omán con el objetivo de posicionar a este país como 'hub' de productos halal destinados a la exportación, según ha informado la compañía en un comunicado.

Para ello, la firma ha constituido una empresa conjunta con Oman Food Investment Holding Company que poseerá el 100% de los negocios que actualmente operan en Omán: A'Namaa Poultry, responsable de un proyecto integrado de producción y procesamiento de carne de pollo, y Al Bashayer Meat Company, dedicada al confinamiento y procesamiento de carne de vacuno y ovino.

La 'joint venture' estará compuesta por un 80% de acciones que ostentará JBS y un 20% que pertenecerá a Oman Food Investment Holding Company. La inversión implica un valor de la empresa antes d la aportación de 167,5 millones de dólares (141,2 millones de euros).

Los recursos aportados se destinarán principalmente a la fidelización de la planta integrada de pollos de A'Namaa, situada en la región de Ibri, y de la planta de procesamiento de carne de vacuno y ovino de Al Bashayer, en Thumrait.

Ambas compañías prevén que la operación alcance una capacidad industrial de producción cercana a las 300.000 toneladas al año, que corresponde al procesamiento diario de aproximadamente 1.000 cabezas de ganado, 5.000 corderos y 600.000 pollos.

La producción debería comenzar en un plazo de seis meses para la carne de vacuno y ovino y en un plazo de 12 meses para las aves, según ha explicado JBS, y la estimación inicial es que el proyecto genera más de 3.000 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años en Omán a lo largo de toda la cadena de producción.

La consumación de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones previas habituales para operaciones de esta naturaleza, incluidas las aprobaciones reglamentarias aplicables.