Hallado el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años en el Parque Natural de Urbasa, en Navarra

El hallazgo de restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), especie extinta desde hace aproximadamente 12.000 años y del que hasta ahora solo existían dos registros previos en Navarra, ha permitido ampliar el conocimiento sobre la diversidad faunística de la Prehistoria en esa región. Además, durante la misma intervención en la Sima Arrafela, ubicada dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía, científicos encontraron el esqueleto casi completo de un bisonte de hace unos 4.000 años, informó el medio El País.

La presidenta de Navarra, María Chivite, acompañada por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, presentó ante los medios los restos fósiles, que corresponden a un ejemplar juvenil de bisonte con una antigüedad estimada por datación radiocarbónica en el final del Calcolítico. El animal conservaba una punta de flecha de cobre alojada entre las costillas, lo que aporta información sobre las interacciones entre humanos y grandes herbívoros en la península durante ese periodo, según reportó El País.

Este descubrimiento, que fue promovido por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y contó con la colaboración de expertos de la Universidad del País Vasco-EHU, el Museo de Historia Natural de Madrid y otros organismos estatales e internacionales, representa la aparición de un esqueleto prácticamente completo de bisonte. De acuerdo con los especialistas consultados por El País, resulta único en la Península Ibérica y abre dos posibles líneas de investigación relacionadas con la identificación taxonómica del animal: una que apunta a que pudiera tratarse del primer registro confirmado de bisonte europeo (Bison bonasus) en el territorio ibérico, pendiente de verificación a través de análisis genéticos, y otra que considera la posibilidad de pertenencia al llamado ‘Clado X’. Hasta la fecha, no se contaba con ningún esqueleto completo de bisontes adscritos a ese grupo, conocido solo por estudios genéticos.

Miembros del equipo de investigación, citados por El País, describieron el hallazgo como “excepcional” y resaltaron que el estado de conservación del esqueleto, así como el contexto arqueológico en el que se recuperó, ofrecen una oportunidad inédita para explorar varias incógnitas sobre la fauna prehistórica y su relación con los grupos humanos. Sobre la edad del animal, los especialistas calcularon, según el desarrollo de las muelas del juicio, que tendría aproximadamente cuatro años y un peso estimado de entre 800 y 850 kilos.

La serie de investigaciones que permitieron identificar los restos comenzó en 2024, después de que se descartara que correspondieran a un bóvido común. A partir de esa confirmación y durante los meses siguientes, los trabajos de recuperación se centraron en la extracción y estudio de los fósiles, proceso que culminó en octubre de 2025, según detalló El País.

Durante la misma campaña, además de los restos de bisonte y león de las cavernas, el medio consignó que se recuperaron fósiles pertenecientes a un gallo lira y una rapaz sin precisar, lo que contribuye a enriquecer el inventario faunístico prehistórico de Navarra. El conjunto de evidencias fósiles proporciona una instantánea poco habitual sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la región en distintos momentos del pasado.

En su intervención pública tras la presentación, Chivite destacó, tal y como publicó El País, la relevancia de los recientes hallazgos arqueológicos en Navarra y los comparó con episodios anteriores como el del Hombre de Loizu o la Mano de Irulegi. Según la presidenta, estos descubrimientos aportan datos relevantes sobre la evolución de la sociedad y las creencias del pasado. Subrayó también el valor de la investigación científica como herramienta para revisar y actualizar la comprensión del pasado, frente a relatos históricos simplificados o erróneos, recogió El País.

El medio remarcó que el descubrimiento del esqueleto de bisonte ofrece nueva información sobre la fauna que habitaba la Península Ibérica hace 4.000 años y se suma a otros registros fósiles excepcionales recuperados recientemente en la región. Los análisis de ADN pendientes definirán la especie exacta y podrían, según avance el estudio, transformar la visión existente sobre la presencia y evolución de los bisontes en Europa sudoccidental, señaló El País.

Finalmente, los especialistas consultados por el periódico enfatizaron el potencial de estos restos para futuras investigaciones y la posibilidad de que la Sima Arrafela y su contexto arqueológico sigan aportando materiales y datos relevantes para la arqueología y la paleontología europeas.