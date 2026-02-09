Guanipa fue detenido de nuevo por incumplir las "condiciones" de la excarcelación, según la Fiscalía

Las autoridades venezolanas, tras evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas durante la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, presentaron una solicitud para que el político opositor cumpla arresto domiciliario, debido a presuntas violaciones de las medidas judiciales. Según explicó el Ministerio Público, atribuyendo la decisión a sus competencias constitucionales y legales, se propuso revocar la excarcelación de Guanipa y modificar su régimen de reclusión después de constatar que no había respetado las medidas cautelares impuestas por el tribunal. Así lo reportó el medio Europa Press, que indicó cómo la Fiscalía de Venezuela argumentó que estos beneficios procesales siempre dependen del respeto estricto de las obligaciones fijadas, y si estas se incumplen, los órganos judiciales pueden revertirlos o sustituir las medidas autorizadas previamente.

El entorno de Guanipa, por su parte, denunció que el opositor fue “secuestrado” apenas transcurridas unas pocas horas desde su liberación. Desde el domingo, familiares y aliados políticos advirtieron que la nueva detención se ejecutó en circunstancias que calificaron como arbitrarias, cuestionando públicamente la motivación de las autoridades. Europa Press detalló este contexto en que la familia de Guanipa consideró que la reincorporación a la reclusión no se justificó de forma clara.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ratificó la reincidencia en la detención del político. En una intervención transmitida por VTV y recogida por Europa Press, Cabello aseguró que uno de los liberados recientemente fue arrestado de nuevo “por violar las condiciones sobre las que fue liberado”. El funcionario criticó a sectores políticos que, según sus declaraciones, intentan promover disturbios y llamados públicos a la movilización. Refirió que 897 personas habían salido de prisión recientemente y, ante ello, afirmó: “Este país quiere paz”, responsabilizando a determinados líderes políticos de acciones que habrían alterado el orden. Cabello insistió en que “la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinar al país”, lo que consideró como un motivo de acción por parte de las autoridades.

En paralelo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la iniciativa gubernamental sobre la ley de amnistía, tema central en la coyuntura política actual. Según publicó Europa Press, Rodríguez indicó que el Ejecutivo venezolano lleva a cabo un proceso de consulta nacional sobre esta ley, destinada —según sus palabras— a promover la reconciliación y la unión en el país. Durante un acto público, instó a todos los sectores sociales y políticos a sumarse tanto a la discusión de la ley de amnistía como al programa de convivencia democrática, apostando al encuentro “desde las diferencias, la pluralidad y la diversidad”, pero con base en el respeto mutuo.

Guanipa, identificado por Europa Press como uno de los últimos dirigentes políticos de alto perfil que permanecían detenidos, había recibido de forma reciente la medida de excarcelación. Su liberación se produjo tan sólo doce horas antes de que las autoridades lo volvieran a aprehender. Este breve lapso coincidió con los preparativos para la sanción parlamentaria de la ley de amnistía, prevista para el martes siguiente y, según el medio, potencialmente orientada a la liberación de otros presos políticos.

El político pertenece al partido Primero Justicia, es exgobernador del estado Zulia y mantiene una estrecha relación con la líder opositora María Corina Machado. Guanipa fue aprehendido originalmente el 23 de mayo de 2025, dos días antes de la celebración de elecciones regionales y parlamentarias, mientras enfrentaba acusaciones oficiales de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Guanipa permaneció diez meses en la clandestinidad luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, contexto en el que manejó su militancia y alianzas establecidas en torno a la oposición.

La trayectoria política reciente del dirigente también incluyó su candidatura en las primarias opositoras organizadas por Primero Justicia en 2023, proceso al que finalmente no accedió en la instancia definitiva, según detalló el medio. De este modo, la secuencia de excarcelación y posterior arresto domiciliario solicitado por las autoridades, sumada a la controversia desatada tanto en el equipo de Guanipa como en las altas jerarquías del gobierno venezolano, se inscribe en el marco de las iniciativas oficiales en materia de amnistía y reconciliación nacional discutidas en el parlamento.